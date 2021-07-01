Жители Иваново жалуются на нашествие чаек

Как сообщает infox.ru, жильцы одного из домов в Авдотьино не могут спать из-за птиц, свивших гнезда на крыше. Вылупившиеся птенцы постоянно кричат, что нервирует их родителей, которые также начинают кричать.
На запрос в мэрию и обладминистрацию поступил ответ об отсутствии полномочий и специального отдела по борьбе с чайками.
Многие жильцы склоняются к радикальным мерам — разорению гнезд и уничтожению яиц. Орнитологи, в свою очередь, рекомендуют регулярно осматривать крыши на предмет появления птичьих гнезд, особенно до того, как чайки начинают высиживать яйца. Также нужно регулярно убирать мусор, тем самым лишая птиц пропитания.