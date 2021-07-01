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Жители Иваново жалуются на нашествие чаек

1 июля 2021, 18:01
Фото: pixabay.com
Иваново оккупировали чайки, как взрослые, так и молодые особи. Их постоянный крик мешает горожанам.

Как сообщает infox.ru, жильцы одного из домов в Авдотьино не могут спать из-за птиц, свивших гнезда на крыше. Вылупившиеся птенцы постоянно кричат, что нервирует их родителей, которые также начинают кричать.

На запрос в мэрию и обладминистрацию поступил ответ об отсутствии полномочий и специального отдела по борьбе с чайками.

Многие жильцы склоняются к радикальным мерам — разорению гнезд и уничтожению яиц. Орнитологи, в свою очередь, рекомендуют регулярно осматривать крыши на предмет появления птичьих гнезд, особенно до того, как чайки начинают высиживать яйца. Также нужно регулярно убирать мусор, тем самым лишая птиц пропитания.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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