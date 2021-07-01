В ДТП на трассе в Башкирии погиб ребенок

Накануне днем, 30 июня, автомобиль марки «Тойота RAV4» столкнулся с грузовиком который в это время находился на стоянке. Водитель автомобиля и 11-летний ребенок скончались на месте. Еще два пассажира 77-летняя женщина и 15-летний мальчик доставлены в больницу с серьезными травмами.