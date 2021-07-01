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В ДТП на трассе в Башкирии погиб ребенок

1 июля 2021, 04:05
Фото: ГИБДД по РБ
Расследованием трагедии займутся следователи.

В Башкирии на 96 километре автодороги Уфа-Оренбург произошло смертельное ДТП с участием ребенка. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Накануне днем, 30 июня, автомобиль марки «Тойота RAV4» столкнулся с грузовиком который в это время находился на стоянке. Водитель автомобиля и 11-летний ребенок скончались на месте. Еще два пассажира 77-летняя женщина и 15-летний мальчик доставлены в больницу с серьезными травмами.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, — сообщили в ГИБДД по РБ.

По предварительной версии, водитель машины потерял сознание за рулем и совершил съезд на автостоянку где и столкнулся с грузовиком.

Также выяснять причины трагедии будет Следственный комитет.

Накануне стало известно о еще одной трагедии. На трассе в Ермекеевском районе столкнулись два легковых автомобиля. Два человека скончались на месте от полученных травм, еще четверо были госпитализированы.

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