Уфимский врач развеял популярные мифы о кондиционерах

Уфимский врач Ринат Сиразетдинов уверен, что если взять все мифы, которые связаны с кондиционерами, то вперёд с большим отрывом вырываются распространение бактерий и микробов, простудные заболевания и отравление фреоном.
По мнению врача, уровень невежества в теме с кондиционерами такой же, как и в убеждениях о том, что телефон вызывает рак мозга, прививки вызывают аутизм, а хождение без шапки вызывает менингит.
Для начала доктор рассказал о повышенном потоотделении, которое неизбежно в сильную жару.
– Потоотделение - это не просто неприятное явление, это важная функция организма, с помощью которой наш он нормализует температуру тела. Чем выше температура окружающей среды, тем больше и быстрее мы потеем, – объяснил врач.
Он подчеркнул, что необходимо понимать, что вместе с потом мы теряем важные для нашего организма микроэлементы – почти всю таблицу Менделеева. Ведь в составе пота 99% – вода, остальное азотистые вещества (мочевина, мочевая кислота, креатинин, аммиак), аминокислоты (серин, гистидин), летучие жирные кислоты (холестерин), ионы натрия, калия, хлора, кальция, магния, фосфора, йода, меди, марганца и железа, глюкоза, витамины.
Повышенное потоотделение вызывает в организме дефицит важных веществ:
– Если объединить эти симптомы, мы получим типичную картину теплового (солнечного) удара - головная боль, тошнота, рвота, общая слабость, шаткая походка, состояние оглушённости или потеря сознания, учащение дыхания и пульса, повышение давления, кровотечение из носа, – заключил он.
Кондиционер в помещении может предотвратить пугающие последствия для здоровья, но кто-то считает, что сам кондиционер несет куда более неприятные последствия. По мнению доктора Сиразетдинова, такие суждения вызваны исключительно невежеством.
Вирусы, микробы и бактерии
– Начнём с вирусов - кондиционер берет воздух с улицы, а не из дома. Воздух, подаваемый кондиционером, никак не контактирует с воздухом, удаляемым из помещения. Вопрос, откуда в кондиционер может попасть вирус? Или кто-то с улицы кашляет вам в кондиционер? – задает доктор риторический вопрос.
Что касается бактерий и микробов, доктор признает, что при многолетнем использовании кондиционера в нем скапливается пыль и мелкий мусор, и это действительно может стать источником бактерий и микробов. Но распространяться они будут в помещении тогда, когда за кондиционером не следят. – В чистке кондиционера нет ничего сложного, но если вы сомневаетесь, то обратитесь к специалистам, процесс не займёт и часа. После того, как вы поели, вы же моете тарелку, прежде чем с неё есть, так и кондиционер не станет источником заразы, если его своевременно чистить.
Следующий миф, благодаря которому стала знаменита бактерия легионелла, – кондиционер является инкубатором для легионелл. Легионеллез (болезнь легионеров) – это заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. В нынешних реалиях это звучит устрашающе.
– Необходимо понимать, что для размножения бактерий легионелл необходима определённая среда, это вода с температурой +30. Кондиционер если и выделяет воду, то в малом количестве, и температура ее не больше +5, да и отводится она сразу, – констатирует врач.
Миф о простудных заболеваниях, которые вызывает кондиционер, был придуман теми, кто поленился изучить простые правила использования кондиционера, - так считает наш собеседник.
– Необходимо просто не находиться под прямым потоком воздуха, избегать резких перепадов температур, следить за чистотой кондиционера и не забывать проветривать помещение, – перечислил врач.
Последний миф, который развенчивает Сиразетдинов, – отравление фреоном. – Да, фреон опасен для человека, но только при прямом контакте с веществом, а это может случиться только при его утечке, что исключено в современных кондиционерах и возможно только на больших предприятиях, – заявил доктор.
Создаётся такое впечатление, что кондиционер у многих выполняет функцию мебели, как беговая дорожка - отличная вешалка. Многие просят выключить кондиционер, когда приходят в гости или на приём к специалисту, будь он юрист, врач или банковский работник, но при этом не волнуются о кондиционерах в торговых центрах или крупных магазинах.Ринат Сиразетдинов
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