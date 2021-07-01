Уфимский врач развеял популярные мифы о кондиционерах

Что касается бактерий и микробов, доктор признает, что при многолетнем использовании кондиционера в нем скапливается пыль и мелкий мусор, и это действительно может стать источником бактерий и микробов. Но распространяться они будут в помещении тогда, когда за кондиционером не следят. – В чистке кондиционера нет ничего сложного, но если вы сомневаетесь, то обратитесь к специалистам, процесс не займёт и часа. После того, как вы поели, вы же моете тарелку, прежде чем с неё есть, так и кондиционер не станет источником заразы, если его своевременно чистить.