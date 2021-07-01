ТОП-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в июне 2021 года

Управление земельных и имущественных отношений администрации Уфы подало два иска против хоккейного клуба «Салават Юлаев» с требованием погасить долги по арендной плате в размере более 21,4 млн рублей. Клуб не платил аренду помещений во Дворце спорта на улице Рихарда Зорге, 41 с февраля по июнь и школы-интерната ХК «Салават Юлаев» на улице Шафиева, 12/2 с января по май.