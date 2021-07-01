Татьяна Минеева: В Москве отроется приемная по вопросам оценочной деятельности

С новым процессуальным законодательством РФ серьезно расширяются возможности использования специальных знаний при судопроизводстве. По словам экспертов, возникают ситуации, когда даже у квалифицированных юристов, судей, прокуроров и адвокатов, которые должны обязательно участвовать в рассмотрении различных дел арбитражного, гражданского и уголовного характера, имеется поверхностное представление о том, каковы реальные возможности судебной экспертизы и какова роль, которую она может оказать на принятие правового решения. В то же время простые граждане, совершенно не владеющие информацией, оказываются без защиты.