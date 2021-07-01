Татьяна Минеева: В Москве отроется приемная по вопросам оценочной деятельности

Это уже 25-я общественная приемная при уполномоченном и шестая на территории Центрального административного округа Москвы. Руководить ею будет эксперт pro bono, управляющий партнер ООО «Профессиональная Группа Оценки» Ирина Комар. Об этом пишет gorod55.ru.
Как говорит Татьяна Минеева, открытие приемных по отраслевому принципу даст возможность выявлять системные проблемы отрасли, провести анализ и прийти к пониманию решения.
Она считает, что в наши дни крайне важна системная поддержка для защиты и восстановления бизнеса в столице с перспективой его развития. «Открытие новой приемной — один из логичных инструментов движения вперед», — отметила бизнес-омбудсмен.
По информации специалистов, на рынке оценки и экспертизы сегодня идет замена типовых услуг, связанных с оценкой недвижимости или земельных участков, нестандартными. Последние требуют высокой квалификации оценщика, который должен уметь работать с сервитутами, оценивать проблемные активы.
На плаву участники рынка держатся благодаря поддержке оценки недвижимости и бизнеса. А перспективы развития рынка зависят от оценки интеллектуальной собственности и оспаривания кадастровой оценки, которые сегодня набирают обороты.
С новым процессуальным законодательством РФ серьезно расширяются возможности использования специальных знаний при судопроизводстве. По словам экспертов, возникают ситуации, когда даже у квалифицированных юристов, судей, прокуроров и адвокатов, которые должны обязательно участвовать в рассмотрении различных дел арбитражного, гражданского и уголовного характера, имеется поверхностное представление о том, каковы реальные возможности судебной экспертизы и какова роль, которую она может оказать на принятие правового решения. В то же время простые граждане, совершенно не владеющие информацией, оказываются без защиты.
Минеева выражает надежду, что новая общественная приемная, как и другие, открытые ранее, предоставит представителям бизнес-сообщества прямую юридическую поддержку от участников «Экосистемы уполномоченного». Помимо этого, у них будет возможность повысить свою правовую грамотность.
Как говорят данные Росреестра, в течение первых пяти месяцев этого года в судах прошло более 6,8 тысячи споров о величине кадастровой стоимости, которая внесена в Единый государственный реестр недвижимости. Они касаются 14,2 тысячи объектов недвижимости.