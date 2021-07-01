Татьяна Минеева призывает решать проблемы частной медицины оперативно

Как сообщает newsnn.ru, столичный бизнес-омбудсмен коснулась всех остро стоящих проблем частной медицины в своем выступлении на открытии совещания. Она упомянула работу “в ноль”, недостаток передового медицинского оборудования, лимит на сто вакцин в день два раза в неделю, а кроме того, избыточное лицензирование, затрудняющее деятельность частных медклиник. Помимо этого, данная сфера страдает еще от ряда проблем, самая актуальная из которых – большая очередь из пациентов, нуждающихся в лечении осложнений после перенесенного ковида. Татьяна Минеева в сложившейся ситуации призывает участников совещания срочно принять меры.
При этом она отметила, что даже при наличии таких многочисленных сложностей частная медицина на сегодняшний день – та отрасль, которая продолжает расти даже в нестабильных экономических условиях. Поэтому Татьяна Минеева призывает решать все возникающие в отрасли проблемы оперативно.
На совещании собравшиеся коснулись в своих обсуждениях таких вопросов, как доступ частных медцентров в ЕМИАС, возможности обеспечить льготную аренду, повышения лимитов на прививки, внедрения в реестр инновационных услуг, а также реализации проекта “Медицинский кластер”.
Бизнес-омбудсмена возмущает тот факт, что число сотрудников, которые обслуживают данную отрасль, сейчас достигло числа самих медиков. А на создание одного рабочего места должно быть направлено не менее 70 тысяч рублей. То есть частные компании, несущие такие расходы, вынуждены работать “в ноль”. Кроме того, сейчас наблюдаются несовпадения с перечнем Министерства здравоохранения, к примеру, одна медицинская специализация теперь поделена на три вида, и по каждому из них приходится получать лицензию в отдельном порядке.
Также она рассказала о том, что из-за зарегулированности у частных медучреждений нет возможности применять современное инновационное оборудование, например, кардиооборудование, которое обходится примерно в 4 миллиона рублей. От этого больше всего страдают пациенты, которые при обращении в частные клиники не могут получить помощь должного уровня на обследовании.
Несмотря на такие сложности, отрасль частной медицины с осени 2020 года уже приросла на 17%. На развитие данного сектора положительно отразилась отмена плановых проверок.
По итогам прошедшего совещания Татьяна Минеева сообщила, что от представителей негосударственного медицинского сообщества поступил ряд идей и предложений, касающихся реформ в сфере государственных закупок, государственно-частного партнерства, условий аренды и регуляторики. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы пообещала, что все достойные внедрения инициативы будут проработаны и переданы в экономический комплекс столичного правительства.
Ранее бизнес-омбудсмен Москвы выступила с поддержкой инициативы Бориса Титова о принятии срочных мер, направленных на поддержку МСП. В частности, было принято решение продлить мораторий на проверки до конца 2022 года.