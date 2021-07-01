Татьяна Минеева призывает решать проблемы частной медицины оперативно

Бизнес-омбудсмена возмущает тот факт, что число сотрудников, которые обслуживают данную отрасль, сейчас достигло числа самих медиков. А на создание одного рабочего места должно быть направлено не менее 70 тысяч рублей. То есть частные компании, несущие такие расходы, вынуждены работать “в ноль”. Кроме того, сейчас наблюдаются несовпадения с перечнем Министерства здравоохранения, к примеру, одна медицинская специализация теперь поделена на три вида, и по каждому из них приходится получать лицензию в отдельном порядке.