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Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град в Башкирии

1 июля 2021, 00:30
Фото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня, 1 июля, местами возможны кратковременные дожди и грозы, локально сильные ливни и крупный град. Ветер западный умеренный, местами ожидаются сильные порывы ветра, а при грозах сильный шквалистый ветер. Столбик термометра достигнет отметки +30...+35 градусов.

2 июля так же местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, локально ливни и град. Ветер юго-западный умеренный, местами возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, а днём +28...+33 градуса.

В субботу, 3 июля, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, локально ливни и град. Ветер юго-западный умеренный, местами возможны сильные порывы ветра. Ночью температура воздуха составит +14...+19 градусов, а днём потеплеет до +24...+29 градусов.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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