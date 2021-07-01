Синоптики прогнозируют ливни, грозы и град в Башкирии

Сегодня, 1 июля, местами возможны кратковременные дожди и грозы, локально сильные ливни и крупный град. Ветер западный умеренный, местами ожидаются сильные порывы ветра, а при грозах сильный шквалистый ветер. Столбик термометра достигнет отметки +30...+35 градусов.
2 июля так же местами ожидаются кратковременные дожди и грозы, локально ливни и град. Ветер юго-западный умеренный, местами возможны сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью составит +16...+21 градус, а днём +28...+33 градуса.
В субботу, 3 июля, местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, локально ливни и град. Ветер юго-западный умеренный, местами возможны сильные порывы ветра. Ночью температура воздуха составит +14...+19 градусов, а днём потеплеет до +24...+29 градусов.