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Росстат определил самый популярный возраст для рождения первенца в России

1 июля 2021, 14:32
Фото: pixabay.com
Статистика Росстата за 2020 год показывает, что подавляющее большинство женщин в РФ родили первого ребенка в 25 лет. У 25-летних матерей первенцев по всей стране родилось 39,4 тысячи детей. 24-летние гражданки в течение прошедшего года родили 37,4 тысячи детей, 26-летние – 37,1 тысячи.

Как пишет RT, самыми юными матерями за прошедший год стали три 12-летние девочки. Самая зрелая роженица на территории РФ в 2020 году стала матерью в 59 лет.

Самый распространенный возраст для рождения второго ребенка, который наблюдается по стране – 31 год, третьего и четвертого ребенка россиянки предпочитают заводить в 33 года. Пятого ребенка и последующих детей российские женщины в подавляющем числе случаев рожали в 35 лет.

Замруководителя Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин рассказал о тенденции увеличения возраста матерей, рожающих своего первенца.

Специалист подчеркивает, что в России средний возраст рождения первого ребенка поднимается, но крайне медленно, поэтому в одном году средний возраст опускается до 25, в другом – поднимается до 26 лет. Пока он колеблется между 25 и 26, но в целом статистика показывает постепенный рост. Это общемировая тенденция, которую можно наблюдать в течение последних 30 лет и она будет расти дальше.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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