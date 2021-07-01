Росстат определил самый популярный возраст для рождения первенца в России

Специалист подчеркивает, что в России средний возраст рождения первого ребенка поднимается, но крайне медленно, поэтому в одном году средний возраст опускается до 25, в другом – поднимается до 26 лет. Пока он колеблется между 25 и 26, но в целом статистика показывает постепенный рост. Это общемировая тенденция, которую можно наблюдать в течение последних 30 лет и она будет расти дальше.