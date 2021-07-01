Росстат определил самый популярный возраст для рождения первенца в России

Как пишет RT, самыми юными матерями за прошедший год стали три 12-летние девочки. Самая зрелая роженица на территории РФ в 2020 году стала матерью в 59 лет.
Самый распространенный возраст для рождения второго ребенка, который наблюдается по стране – 31 год, третьего и четвертого ребенка россиянки предпочитают заводить в 33 года. Пятого ребенка и последующих детей российские женщины в подавляющем числе случаев рожали в 35 лет.
Замруководителя Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин рассказал о тенденции увеличения возраста матерей, рожающих своего первенца.
Специалист подчеркивает, что в России средний возраст рождения первого ребенка поднимается, но крайне медленно, поэтому в одном году средний возраст опускается до 25, в другом – поднимается до 26 лет. Пока он колеблется между 25 и 26, но в целом статистика показывает постепенный рост. Это общемировая тенденция, которую можно наблюдать в течение последних 30 лет и она будет расти дальше.