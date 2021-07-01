Расследование аварии с пятью погибшими на Кубани возьмет под контроль прокуратура

Как пишет RT, по предварительной версии, виновником аварии является 41-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota. Он неожиданно оказался на встречной полосе, где по касательной задел автомобиль Hyundai и совершил лобовое столкновение с отечественным автомобилем ВАЗ-211240.
Виновник ЧП скончался на месте, также погибли 23-летний водитель ВАЗ-211240 и трое пассажиров, находившихся в салоне. 60-летняя пассажирка отечественного автомобиля и 37-летняя женщина, ехавшая в Hyundai, пострадали из-за столкновения, их экстренно доставили в медучреждение.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».