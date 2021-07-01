Расследование аварии с пятью погибшими на Кубани возьмет под контроль прокуратура

Как пишет RT, по предварительной версии, виновником аварии является 41-летний мужчина, управлявший автомобилем Toyota. Он неожиданно оказался на встречной полосе, где по касательной задел автомобиль Hyundai и совершил лобовое столкновение с отечественным автомобилем ВАЗ-211240.