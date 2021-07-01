Радий Хабиров перенес ограничительные меры для ресторанов еще на неделю

Глава республики Радий Хабиров сообщил о переносе ограничительных мер касающихся посещения кафе, баров и ресторанов. Об этом он заявил сегодня, 1 июля на брифинге.
— Ограничения для ресторанов с 5 июля мы передвигаем еще на неделю, — сообщил глава республики.
Соответствующий указ будет подписан главой сегодня вечером. Напомним, что ограничения связанные с посещением предприятий общественного питания должны были вступить в действие 29 июня, однако были перенесены.
Напомним, что с вступлением в силу изменений, жители республики не смогут попасть в заведения общественного питания без сертификата о прививке, отрицательного ПЦР-теста или справки о противопоказаниях к вакцинации.