mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Радий Хабиров перенес ограничительные меры для ресторанов еще на неделю

1 июля 2021, 11:36
Фото: 1mediainvest.ru
Ограничения переносятся во второй раз.

Глава республики Радий Хабиров сообщил о переносе ограничительных мер касающихся посещения кафе, баров и ресторанов. Об этом он заявил сегодня, 1 июля на брифинге.

— Ограничения для ресторанов с 5 июля мы передвигаем еще на неделю, — сообщил глава республики.

Соответствующий указ будет подписан главой сегодня вечером. Напомним, что ограничения связанные с посещением предприятий общественного питания должны были вступить в действие 29 июня, однако были перенесены.

Напомним, что с вступлением в силу изменений, жители республики не смогут попасть в заведения общественного питания без сертификата о прививке, отрицательного ПЦР-теста или справки о противопоказаниях к вакцинации.

Материалы по теме
Глава Башкирии заявил, что завезти коронавирус в ходе Фольклориады невозможноВ центре Уфы перекроют дороги из-за проведения ФольклориадыГости из Перу, Индии и Мексики прилетели в Уфу для участия в Фольклориаде
#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48