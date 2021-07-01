Путин считает ставки банков для МСБ слишком высокими

По сообщению издания ПРАЙМ, об этом он заявил в ходе прямой линии. К президенту РФ обратился один из предпринимателей, который рассказал, что финансовая организация предлагает ему кредит на короткий срок со ставкой 18% годовых, требуя при этом залог. Путин ответил, что если банки откажутся от залоговой системы, это поможет раскачать финансовую отрасль. Также глава государства напомнил, что в России действуют меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе льготные ставки кредитования.