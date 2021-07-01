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Путин считает ставки банков для МСБ слишком высокими

1 июля 2021, 09:48
Фото: pixabay.com
Глава России Владимир Путин считает ставку 18% годовых, которую банки предлагают МСБ, слишком высокой.

По сообщению издания ПРАЙМ, об этом он заявил в ходе прямой линии. К президенту РФ обратился один из предпринимателей, который рассказал, что финансовая организация предлагает ему кредит на короткий срок со ставкой 18% годовых, требуя при этом залог. Путин ответил, что если банки откажутся от залоговой системы, это поможет раскачать финансовую отрасль. Также глава государства напомнил, что в России действуют меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе льготные ставки кредитования.

По словам экономиста Василия Колташова, не стоит путать высокую стоимость кредитов и залоговую систему, поскольку это разные вещи. Залогом является имущественное обеспечение займа - страховка для финансовой организации. В России многие банки работают по залоговой системе, так как она позволяет исключить риски. Именно это дало возможность избежать кризиса в банковском секторе в последние десятилетия.

"Что касается ставок, то некоторым кредитным организациям действительно необходимо менять подход и не столь алчно относиться к клиентам, ведь неподъемная стоимость кредитов ложится тяжелым бременем на предприятия", — рассказал экономист Василий Колташов.

Стоит отметить, что в России некоторые финансовые организации получают прибыль, предлагая клиентам кредиты на якобы выгодных условиях. Однако на деле низкая ставка вырастает за счет комиссий и ряда условий, которые прописываются в допсоглашении к кредитному договору. В результате реальная стоимость кредита получается намного выше.

Колташов подчеркнул, что банки, следующие такой стратегии, рискуют потерять свою репутацию. По его мнению, финансовые организации должны предоставлять клиентам полную информацию о кредитах, в том числе о стоимости с учетом всех комиссий. Этот вопрос необходимо регулировать на государственном уровне, и глава государства тоже обратит на данный вопрос внимание. Необходимо установить максимум по кредитным ставкам на законодательном уровне, учитывая ставку Банка России. Также Колташов считает, что банки необходимо принудить к прозрачности.

"В этой сфере нас ждут изменения, а вот залоговое обеспечение вряд ли уйдет в прошлое", — подытожил он.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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