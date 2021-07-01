Переработчики стекла заявили о сложности работы с фиктивными конкурентами

Александр Самохин, управляющий партнер ООО «Элемент Ресайклинг», отметил: предприятия, которые вложили деньги в развитие отрасли и приобрели новое оборудование, не могут быть конкурентами компаниям, где несколько человек просто печатают справки на принтере, пишет 360tv.ru.
«Без налаженной расширенной ответственности производителей никто не будет сортировать отходы, так как это невыгодно. Развития отрасли не будет, инвесторы не захотят вкладывать, будем растить полигоны», — считает Самохин.
Стоит напомнить, что с 2022 года в РФ за утилизацию упаковки своей продукции производители будут уплачивать экологический сбор, равный 100% размеру цены упаковки. Ответственным за собираемость станет Российский экологический оператор, разрабатывающий специальный реестр: там будет храниться информация о производителях, импортерах, продукции и упаковке. Благодаря такой системе удастся устранить лазейки для недобросовестных предприятий. Кроме того, это обеспечит прозрачный сбор средств.
Следует сказать, что сейчас средства, полученные в рамках РОП, поступают в бюджет, но при этом их тратят на различные задачи. Фонд РОП даст возможность сделать так, чтобы эти деньги направлялись лишь на экологические инициативы.
По словам Дениса Буцаева, генерального директора Российского экологического оператора, в РФ давно нужно усовершенствовать систему РОП.
«Это даст возможность сократить образование мусора, простимулирует производителей отказаться от неэкологичной упаковки, даст мотивацию извлекать как можно больше вторсырья для переработки, а не для бесполезного, бессмысленного и бесцельного хранения на полигонах», — сказал Буцаев.
Председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов уверен: модель РОП является грамотным и современным подходом, доказавшим свою эффективность.
«Экодиссидентство в РФ должно исчезнуть из практики. И спекуляции, которые относятся к удорожанию продукции, являются недопустимыми», — заключил Исмаилов.