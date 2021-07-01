Переработчики стекла заявили о сложности работы с фиктивными конкурентами

Стоит напомнить, что с 2022 года в РФ за утилизацию упаковки своей продукции производители будут уплачивать экологический сбор, равный 100% размеру цены упаковки. Ответственным за собираемость станет Российский экологический оператор, разрабатывающий специальный реестр: там будет храниться информация о производителях, импортерах, продукции и упаковке. Благодаря такой системе удастся устранить лазейки для недобросовестных предприятий. Кроме того, это обеспечит прозрачный сбор средств.