Перенос ограничений, прибытие делегаций и реорганизация вуза. Итоги дня в Башкирии

Сегодня, 1 июля произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. По данным Госкомитета РБ по тарифам, в республике общая сумма платежей за все услуги изменится не более, чем на 5,8%. Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев сегодня же вышел к зданию Госкомитета по тарифам с плакатом, на котором движение «благодарит» главу Госкомиета Светлану Бурдюк за ежегодное повышение тарифов.