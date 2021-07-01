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Перенос ограничений, прибытие делегаций и реорганизация вуза. Итоги дня в Башкирии

1 июля 2021, 17:01
Фото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 1 июля 2021 года.

В Уфу прибыли первые участники всемирной Фольклориады которая пройдет с 3 по 10 июля. В аэропорту столицы республики встретили творческие коллективы из Перу, Панамы, Индии и Мексики. В первую очередь у гостей проверили результаты ПЦР-теста.

В УГАТУ приняли окончательное решение о реорганизации вуза. На заседании ученого совета, которое прошло накануне, 30 июня, было решено реорганизовать несколько кафедр вуза. Изменения в работе коснутся 3 кафедр.

Сегодня, 1 июля произошло повышение тарифов на коммунальные услуги. По данным Госкомитета РБ по тарифам, в республике общая сумма платежей за все услуги изменится не более, чем на 5,8%. Активист движения «СтопБашРТС» Иван Апаев сегодня же вышел к зданию Госкомитета по тарифам с плакатом, на котором движение «благодарит» главу Госкомиета Светлану Бурдюк за ежегодное повышение тарифов.

Глава республики Радий Хабиров сообщил о переносе ограничительных мер касающихся посещения кафе, баров и ресторанов. Об этом он заявил сегодня, 1 июля на брифинге. Ограничения для ресторанов с 5 июля перенесли еще на неделю. Соответствующий указ глава подпишет сегодня.

Минздрав объяснил жалобы уфимцев на отсутствие отметки о первой прививке от COVID-19. Руководитель пресс-службы Минздрава Башкирии Софья Алешина подтвердила, что сертификат о прохождении вакцинации и QR-код доступны только тем, кто прошел оба этапа вакцинации, однако после прохождения первого этапа у человека должна появиться соответствующая отметка на портале Госуслуг в разделе Вакцинация.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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