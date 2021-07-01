Минеева: Фитнес-индустрии требуется поддержка

По словам бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой, этой сфере необходимо помочь, поскольку в период пандемии она одна из наиболее уязвимых.
Как сообщила Минеева, отрасль смогла наладить с государством системный диалог. “Но все же хочется напомнить, что в результате пандемии выручка относительно 2019 года в сфере фитнеса упала примерно на 30%. Рынок покинули 20% игроков. Однако отрасль получила поддержку государства. Так, например, одобрили налоговые вычеты. Но в нынешних реалиях отрасли необходимы поддержка и внимание, так как она одна из наиболее уязвимых”, - цитирует бизнес-омбудсмена ТАСС.
Ольга Киселева, президент ассоциации, направила письмо уполномоченному по защите прав предпринимателей в Москве. Она занимается сбором предложений разных отраслей, чтобы формировать новые меры поддержки на фоне ситуации с пандемией ковида.
“Обеспечить полное субсидирование расходов по тестированию предварительно перед вакцинацией для предприятий, которые вышли на паспорт здоровья в июне-июле. Рассчитывается, что в фитнес-индустрии Москвы занято 72 тыс. человек. Стоимость анализа на антитела в среднем 1 500 рублей. Итого: 108 млн рублей", - сказано в письме АОФИ, копия которого есть у ТАСС.
Помимо этого, ассоциация просит “предоставить субсидии на социальные отчисления от лица областной администрации для тех предприятий, которые получили паспорт здоровья в июне-июле, до конца года" и "предоставить налоговую льготу по налогу на имущество для предприятий, получивших паспорт здоровья в июне-июле".
Как подчеркнули в ассоциации, паспорт здоровья является документом, куда вносят информацию о медосмотрах сотрудника: и о предварительном осмотре при приеме на работу, и о периодических осмотрах.
Ранее московское управление Роспотребнадзора обязало вакцинировать от COVID-19 60% работников, задействованных в организациях сферы социальной защиты, торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспортной, образовательной, здравоохранительной отраслей, а также фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и иных подобных организаций, а также сотрудников доставки.
Любой совершеннолетний гражданин может бесплатно поставить вакцину от COVID-19 по предварительной записи в одном из 100 пунктов на базе поликлиник города. Без записи сделать прививку можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы".