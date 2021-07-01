Минеева: Фитнес-индустрии требуется поддержка

Как сообщила Минеева, отрасль смогла наладить с государством системный диалог. “Но все же хочется напомнить, что в результате пандемии выручка относительно 2019 года в сфере фитнеса упала примерно на 30%. Рынок покинули 20% игроков. Однако отрасль получила поддержку государства. Так, например, одобрили налоговые вычеты. Но в нынешних реалиях отрасли необходимы поддержка и внимание, так как она одна из наиболее уязвимых”, - цитирует бизнес-омбудсмена ТАСС.