Михаил Дегтярев делает ставку на серьезный бизнес в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев принимает активное участие в координации работы органов власти и сотрудничающих с ними инвесторов. Так, в Хабаровском крае уже на 2021 год запланировано начало строительства горнолыжного курорта “Хехцир”. Главе региона удалось заключить договоренность и с "Газпромом", который согласен втрое увеличить финансирование пятилетней программы по газификации Хабаровского края. А благодаря новому соглашению с "Полиметаллом" 100 миллионов рублей пойдет на социальные нужды региона, в частности на закупку нового оборудования Амурской центральной районной больницы. Группа компаний “МедИнвестГрупп” возьмет на себя обязанность по модернизации краевого клинического центра онкологии. Дегтярев также сейчас ведет переговоры с государственной корпорацией "Ростех" и Минобороны России – в регион должны привлечь 630 миллиардов рублей для выполнения госзаказа.