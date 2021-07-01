Михаил Дегтярев делает ставку на серьезный бизнес в Хабаровском крае

В рамках мероприятия будут представлены инвестиционные возможности региона, которые должны оценить представители российского и дальневосточного предпринимательства, а по итогам форума будут запущены новые инвестиционные проекты.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем выступлении на пленарной сессии форума отметил, что данное мероприятие – первый подобный опыт региона по масштабированию отношений с предпринимательством. Он выразил надежду, что спустя 3-4 года, а в некоторых случаях уже через год можно будет подводить итоги планирующейся сейчас деятельности, презентуя воплощенные в жизнь инвестиционные проекты. “Намерения у нас серьезные, и ставку мы делаем на серьезный бизнес”, – оповестил участников форума Михаил Дегтярев.
Как сообщает transsibinfo.com, врио губернатора края подчеркнул, что Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края – портал для инвесторов, деятельность которого уже удостоилась положительных оценок при составлении Национального рейтинга состояния инвестклимата. Благодаря работе данного портала появилась возможность установить продуктивные взаимоотношения власти и бизнеса.
Стоит отметить, что если раньше предприниматели не горели желанием вкладывать инвестиции в развитие региона, то за прошедший год ситуация поменялась в лучшую сторону. На данный момент команда Михаила Дегтярева систематизирует работу с частными и государственными инвесторами, привлекая средства в развитие промышленной отрасли Хабаровского края. Глава региона смог внедрить современные преференциальные механизмы государственно-частного партнерства и концессий, благодаря чему в Хабаровском районе уже возвели две новые котельные и заключили договор с ООО “АмурТермоЭнерго”. Помимо этого, инвестор направит 60 миллионов рублей на модернизацию коммунальной сферы.
Правительство подписало договор и с Дальневосточной генерирующей компанией, которая возьмет под свой контроль теплосети в городе Советская Гавань на ближайшие 20 лет. На модернизацию этих тепловых сетей будет направлено 225 миллионов рублей.
Михаил Дегтярев принимает активное участие в координации работы органов власти и сотрудничающих с ними инвесторов. Так, в Хабаровском крае уже на 2021 год запланировано начало строительства горнолыжного курорта “Хехцир”. Главе региона удалось заключить договоренность и с "Газпромом", который согласен втрое увеличить финансирование пятилетней программы по газификации Хабаровского края. А благодаря новому соглашению с "Полиметаллом" 100 миллионов рублей пойдет на социальные нужды региона, в частности на закупку нового оборудования Амурской центральной районной больницы. Группа компаний “МедИнвестГрупп” возьмет на себя обязанность по модернизации краевого клинического центра онкологии. Дегтярев также сейчас ведет переговоры с государственной корпорацией "Ростех" и Минобороны России – в регион должны привлечь 630 миллиардов рублей для выполнения госзаказа.
По мнению экспертов, анализирующих работу нового главы региона, правительству под руководством Михаила Дегтярева удалось наладить уважительные отношения с бизнесом и провести адресную работу с министерствами, благодаря чему в оперативном порядке получилось запустить приоритетные для экономики региона проекты.