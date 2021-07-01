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Мэрия Уфы нашла способ снизить напряженность между жильцами и застройщиками

1 июля 2021, 04:57
Фото: stroikyufy.ru
Новая редакция нормативов градостроительного проектирования должна обеспечить создание комфортной городской среды и избежать чрезмерного уплотнения городских пространств.

Среди изменений – введение расчета максимальной плотности застройки в зависимости от числа мест для постоянного хранения автомобилей в многоуровневых парковках, а также расчет параметров и числа объектов социальной инфраструктуры (детских садов, школ, спортплощадок и т.п.) относительно общей площади вводимых квартир, а не по заложенному проектом числу людей.

Что касается строительства новых объектов, споры между застройщиками и жильцами домов, рядом с которыми будут строиться дома, должны предупредить минимальные расстояния от имеющих окна фасадов домов до любых фасадов проектируемых жилых зданий и других объектов капстроительства.

Согласно новым правилам расстояние по перпендикуляру от фасада существующего дома до проектируемого объекта:

  • высотой до 8 этажей включительно – не менее чем в 15 метров
  • высотой в 9-12 этажей – не менее 20 метров
  • высотой 13-16 этажей – не менее 25 метров
  • высотки от 17 этажей – не менее 30 метров.
#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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