Мэрия Уфы нашла способ снизить напряженность между жильцами и застройщиками

Среди изменений – введение расчета максимальной плотности застройки в зависимости от числа мест для постоянного хранения автомобилей в многоуровневых парковках, а также расчет параметров и числа объектов социальной инфраструктуры (детских садов, школ, спортплощадок и т.п.) относительно общей площади вводимых квартир, а не по заложенному проектом числу людей.