Мэрия Уфы нашла способ снизить напряженность между жильцами и застройщиками

Среди изменений – введение расчета максимальной плотности застройки в зависимости от числа мест для постоянного хранения автомобилей в многоуровневых парковках, а также расчет параметров и числа объектов социальной инфраструктуры (детских садов, школ, спортплощадок и т.п.) относительно общей площади вводимых квартир, а не по заложенному проектом числу людей.
Что касается строительства новых объектов, споры между застройщиками и жильцами домов, рядом с которыми будут строиться дома, должны предупредить минимальные расстояния от имеющих окна фасадов домов до любых фасадов проектируемых жилых зданий и других объектов капстроительства.
Согласно новым правилам расстояние по перпендикуляру от фасада существующего дома до проектируемого объекта: