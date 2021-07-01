«Лотомания» возвращается: приз по каждому билету

«В период экономической нестабильности большинство из нас стремится минимизировать траты, но при этом не отказывать себе в базовых потребностях и маленьких радостях. Люди всё больше обращают внимание на промокоды и скидки. Мы услышали наших участников и предложили в этом году наиболее востребованные для них категории призов от партнёров. Это скидки и сертификаты на продукты питания, детские товары, развлекательные сервисы и, конечно, деньги: на мобильный телефон или на банковскую карту. В „Лотомании“ каждый билет не просто имеет шанс на победу — он гарантированно принесёт своему обладателю приз! Таким образом, если билет не выиграет в самой лотерее, даже в этом случае, никто не останется без подарка, а значит, положительные эмоции гарантированы», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.