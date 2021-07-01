«Лотомания» возвращается: приз по каждому билету

Участником «Лотомании» может стать любой совершеннолетний житель страны, купивший с 1 июля по 31 августа электронный билет государственных лотерей под брендом «Столото» (входит в холдинг S8 Capital Армена Меружановича Саркисяна).
Девиз «Лотомании» этого года: «Сыграл — значит выиграл!». Выиграть можно как в самой лотерее, так и в дополнительных розыгрышах подарков от «Столото» и партнеров.
Участников «Лотомании» этого года ждут призы от «Яндекс.Плюс», LG, IVI, Mybook, «585 Золотой», «Каро Фильм», Ozon, «Пятёрочка» и «Детский мир». С каждым купленным и зарегистрированным на сайте «Лотомании» электронным лотерейным билетом участники получат гарантированный приз: пополнение счета мобильного телефона, промокод от партнера или лотокоины — виртуальную валюту акции, которая позволит принять участие в дополнительных розыгрышах ежемесячных и еженедельных призов, как денежных, так и специальных бонусов на покупку лотерейных билетов. Кроме этого, участники, накопившие достаточное количество лотокоинов, могут попытать счастье в дополнительном розыгрыше главных призов месяца. В июле — это 10 сертификатов на путешествия, каждый номиналом 100 000 рублей, в августе — автомобиль.
«В период экономической нестабильности большинство из нас стремится минимизировать траты, но при этом не отказывать себе в базовых потребностях и маленьких радостях. Люди всё больше обращают внимание на промокоды и скидки. Мы услышали наших участников и предложили в этом году наиболее востребованные для них категории призов от партнёров. Это скидки и сертификаты на продукты питания, детские товары, развлекательные сервисы и, конечно, деньги: на мобильный телефон или на банковскую карту. В „Лотомании“ каждый билет не просто имеет шанс на победу — он гарантированно принесёт своему обладателю приз! Таким образом, если билет не выиграет в самой лотерее, даже в этом случае, никто не останется без подарка, а значит, положительные эмоции гарантированы», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.
Для того чтобы принять участие в «Лотомании» необходимо приобрести электронный лотерейный билет на сайте, в мобильном приложении или в розничных точках продаж «Столото» и зарегистрировать его на сайте акции. Участникам будут доступны онлайн-игры и прокрутка «Колеса удачи» для розыгрыша гарантированных призов. В личном кабинете на сайте акции участники будут видеть накопленные лотокоины, благодаря которым смогут принять участие в розыгрышах еженедельных и ежемесячных призов.
В прошлом году в «Лотомании» приняли участие более 400 тысяч поклонников гослотерей, которые выиграли более 8 миллионов призов. Среди участников акции, накопивших больше всех лотокоинов, были разыграны главные призы: автомобиль, 1 000 000 и 1 500 000 рублей. Они достались москвичке Полине Сукочевой, краснодарцу Фариту Закирову и жительнице Ставрополья Ларисе Петренко.
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным контролем ФНС России в целях финансовой поддержки и развития физической культуры и спорта. Объем целевых отчислений от лотерейной деятельности в бюджет РФ на эти цели на конец 2020 года составил почти 15 млрд руб. Общий объем отчислений и сборов в бюджеты разных уровней Российской Федерации от лотерейной деятельности на конец 2020 года превысил 29 млрд руб. Государственные лотереи являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва. Таким образом, внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.