Краснодарский ЮЗТС отправил свой станок на большое судостроительное предприятие

Представителями одного из самых больших судостроительных комплексов России - ПО «Севмаш» после успешно проведенных приемо-сдаточных испытаний был принят одностоечный токарно-карусельный станок.
Задача такого оборудования - работа с особо сложными деталями диаметром до 1,6 и высотой до 1 метра. Для этого у него предусмотрены верхний и боковой суппорты, и, как обещают изготовители, станок обладает долговечностью и надежностью.
ПО «Севмаш» работает над высокотехнологичными и наукоемкими проектами. Оно занимается изготовлением транспортно-упаковочных контейнеров для отработанного ядерного топлива, строительством современных атомных подводных лодок и морских инженерных сооружений, работает над многими сложными заказами. На протяжении своей многолетней истории оно дало жизнь кораблям, которые установили рекорды подводной скорости, глубины погружения, подводного водоизмещения.
Напомним, что история Южного завода тяжелого станкостроения берет начало с 2016 года. Тогда новое производство открылось на базе легендарного в СССР завода имени Седина. Продукция станкостроителей быстро заняла достойное место на рынке. За пять лет работы здесь изготовили станкоинструментальную продукцию для предприятий, расположенных в разных регионах России, странах ближнего зарубежья, а также в Венгрии, Латвии, на Кубе.
В минувшем году, даже в непростое время пандемии, ЮЗТС сумел нарастить темпы роста в три раза. Ближайшие планы предприятия предусматривают расширение продуктовой линейки и увеличение рынков сбыта. Завод входит в число десяти лидирующих предприятий станкоинструментального комплекса страны. В ближайшее время здесь намерены занять четвертую часть рынка тяжелого станкостроения РФ.