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Краснодарский ЮЗТС отправил свой станок на большое судостроительное предприятие

1 июля 2021, 11:30
Фото: ЮЗТС
Специалисты Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС) успешно поработали над крупным заказом.

Представителями одного из самых больших судостроительных комплексов России - ПО «Севмаш» после успешно проведенных приемо-сдаточных испытаний был принят одностоечный токарно-карусельный станок.

Задача такого оборудования - работа с особо сложными деталями диаметром до 1,6 и высотой до 1 метра. Для этого у него предусмотрены верхний и боковой суппорты, и, как обещают изготовители, станок обладает долговечностью и надежностью.

ПО «Севмаш» работает над высокотехнологичными и наукоемкими проектами. Оно занимается изготовлением транспортно-упаковочных контейнеров для отработанного ядерного топлива, строительством современных атомных подводных лодок и морских инженерных сооружений, работает над многими сложными заказами. На протяжении своей многолетней истории оно дало жизнь кораблям, которые установили рекорды подводной скорости, глубины погружения, подводного водоизмещения.

Фото: ЮЗТС

Напомним, что история Южного завода тяжелого станкостроения берет начало с 2016 года. Тогда новое производство открылось на базе легендарного в СССР завода имени Седина. Продукция станкостроителей быстро заняла достойное место на рынке. За пять лет работы здесь изготовили станкоинструментальную продукцию для предприятий, расположенных в разных регионах России, странах ближнего зарубежья, а также в Венгрии, Латвии, на Кубе.

В минувшем году, даже в непростое время пандемии, ЮЗТС сумел нарастить темпы роста в три раза. Ближайшие планы предприятия предусматривают расширение продуктовой линейки и увеличение рынков сбыта. Завод входит в число десяти лидирующих предприятий станкоинструментального комплекса страны. В ближайшее время здесь намерены занять четвертую часть рынка тяжелого станкостроения РФ.

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