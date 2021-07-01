Краснодарский ЮЗТС отправил свой станок на большое судостроительное предприятие

Напомним, что история Южного завода тяжелого станкостроения берет начало с 2016 года. Тогда новое производство открылось на базе легендарного в СССР завода имени Седина. Продукция станкостроителей быстро заняла достойное место на рынке. За пять лет работы здесь изготовили станкоинструментальную продукцию для предприятий, расположенных в разных регионах России, странах ближнего зарубежья, а также в Венгрии, Латвии, на Кубе.