Кабмин продлил льготную ипотеку и расширил программу и на семьи с одним ребенком

Председатель Правительства РФ Мишустин подписал постановление о продлении программы «Льготная ипотека» и о расширении условий программы «Семейная ипотека», теперь принять в ней участие смогут семьи и с одним ребёнком.
Что касается «Льготной ипотеки», разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возместит государство. Таким образом купить жильё в новостройке в рамках программы «Льготная ипотека» с 2 июля можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос при этом составит не менее 15% от стоимости квартиры или дома.
Для граждан с детьми с 2018 года действует ещё более выгодная программа – «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок, теперь семейная ипотека доступна семьям и с одним ребёнком, который рожден после 1 января 2018 года.
Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона, в Башкирии это сумма в пределах 6 миллионов рублей.