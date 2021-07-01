Кабмин продлил льготную ипотеку и расширил программу и на семьи с одним ребенком

Для граждан с детьми с 2018 года действует ещё более выгодная программа – «Семейная ипотека». Кредиты по льготной ставке до 6% годовых можно получить на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребёнок, теперь семейная ипотека доступна семьям и с одним ребёнком, который рожден после 1 января 2018 года.