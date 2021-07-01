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Хабиров показал масштабные стройки Уфы с воздуха и попросил немного потерпеть

1 июля 2021, 04:20
Фото: скиншот видео
В социальных сетях глава Башкирии разместил видео и рассказал о планах строительства нового моста.

– Восточный выезд... работа кипит – так начал свой пост Радий Хабиров.

Глава республики признался, что очень доволен, что после оптимизации концессионного соглашения, максимально защитившего интересы республики, удалось активизировать эту самую масштабную дорожную стройку республики.

А мы уже планируем начать строительство еще одного большого моста через реку Белую. И приводить и приводить в порядок дороги Уфы. Жителей республики прошу извинить за эти неудобства, связанные со многими стройками, и немного потерпеть.Радий Хабиров

#Новости#Ирина Деревянчук#Город#Видео
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