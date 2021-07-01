Гости из Перу, Индии и Мексики прилетели в Уфу для участия в Фольклориаде

В Уфу прибыли первые участники всемирной Фольклориады которая пройдет с 3 по 10 июля. В аэропорту столицы республики встретили творческие коллективы из Перу, Панамы, Индии и Мексики.
В первую очередь у гостей проверили результаты ПЦР-теста который проводили не менее чем за три календарных дня до прибытия в Россию, а также измерили температуру.
После прохождения всех необходимых процедур, гостей в здании аэропорта встречала делегация во главе с министром культуры Аминой Шафиковой, а также кураистов и девушек в национальных костюмах которые угощали национальным башкирским лакомством чак-чак.
Сегодня, 1 июля в столицу республики также прибудут рейсы с творческими коллективами из Боливии, Румынии, Палестины, Кыргызстана, Эстонии, Коста-Рики, Бенина, Камеруна, Австрии, Болгарии, Индонезии.
Тем временем администрация Уфы сообщила местным жителям о том, что на время проведения Фольклориады, будут перекрыты центральные улицы города. Подробнее ознакомиться с графиком вы можете ознакомиться в нашем материале.