Глава Башкирии рассказал, от чего начинает звереть

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу ситуации со скошенной травой, на которую недавно жаловался житель Уфы.
— Когда я вижу нескошенную траву, я звереть начинаю. В Уфе есть над чем работать. Надо власть критиковать, но я думаю, что она справится, — высказался глава республики.
Также он сообщил, что личную ответственность за проведение Фольклориады в республике и о том, что мероприятие не будет представлять никакой угрозы для здоровья населения. А заразиться коронавирусом, по его мнению, больше шансов на городских пляжах, где не соблюдаются санитарные нормы.