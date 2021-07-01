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Глава Башкирии рассказал, от чего начинает звереть

1 июля 2021, 12:12
Фото: 1mediainvest.ru
Радий Хабиров считает, что власть надо критиковать.

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался по поводу ситуации со скошенной травой, на которую недавно жаловался житель Уфы.

— Когда я вижу нескошенную траву, я звереть начинаю. В Уфе есть над чем работать. Надо власть критиковать, но я думаю, что она справится, — высказался глава республики.

Также он сообщил, что личную ответственность за проведение Фольклориады в республике и о том, что мероприятие не будет представлять никакой угрозы для здоровья населения. А заразиться коронавирусом, по его мнению, больше шансов на городских пляжах, где не соблюдаются санитарные нормы.

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#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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