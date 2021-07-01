Глава Башкирии рассказал, от чего начинает звереть

Также он сообщил, что личную ответственность за проведение Фольклориады в республике и о том, что мероприятие не будет представлять никакой угрозы для здоровья населения. А заразиться коронавирусом, по его мнению, больше шансов на городских пляжах, где не соблюдаются санитарные нормы.