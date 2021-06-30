Сухая статистика: в России от коронавируса умирает больше людей, чем во всей Европе

Аналитики отмечают, что при том, что численность населения нашей страны в четыре раза меньше, чем во всей Европе (146 млн против 600 млн), смертность здесь существенно выше.
На позапрошлой неделе в России, только по официальным данным было 3 тыс. умерших, а во всей остальной Европе — 2768. На прошлой неделе в России — 4092 умерших, во всей остальной Европе — 1946. Напомним также, что по итогам прошлого, 2020 года Россия заняла второе после США место по числу жертв коронавируса, при том, что численность населения США вдвое больше, чем в нашей стране.
Стоит отметить, что сейчас дискуссии о коронавирусе неизбежно приводят к теме вакцинации. При том, что вакцина помогает бороться с опасными вирусами, вакцинация — это риск для отдельных людей с определенными заболеваниями. Напомним, что в новейшей российской истории всплеск осложнений пришелся на 2006–2009 гг.: тогда регистрировались от 500 до 800 случаев ежегодно. Затем число последствий пошло на спад, и в 2019 году от последствий прививок пострадали 240 человек.
Примечательно, что на случай, если из-за прививки будет нанесен ущерб здоровью или человек умрет, государство предусматривает компенсации. Когда в 2020 году пришла пандемия, а с ней и понимание, что только вакцинация сможет обеспечить коллективный иммунитет, законодатели спохватились. Закон о компенсациях в случае осложнений или смерти от вакцинации был принят 20 лет назад. Согласно ему, если человек стал инвалидом, то он получал 10 тыс. руб. В случае смерти родственникам умершего платили 30 тыс. руб. Что было хорошо в 2000 году, выглядит как насмешка над здравым смыслом в 2021-м.