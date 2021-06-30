Сухая статистика: в России от коронавируса умирает больше людей, чем во всей Европе

Примечательно, что на случай, если из-за прививки будет нанесен ущерб здоровью или человек умрет, государство предусматривает компенсации. Когда в 2020 году пришла пандемия, а с ней и понимание, что только вакцинация сможет обеспечить коллективный иммунитет, законодатели спохватились. Закон о компенсациях в случае осложнений или смерти от вакцинации был принят 20 лет назад. Согласно ему, если человек стал инвалидом, то он получал 10 тыс. руб. В случае смерти родственникам умершего платили 30 тыс. руб. Что было хорошо в 2000 году, выглядит как насмешка над здравым смыслом в 2021-м.