Социологи: почему россияне не хотят прививаться

Центр социального проектирования «Платформа» и компания Online Market Intelligence провели исследование об отношении граждан России к массовой вакцинации. Выяснилось, что российское общество разделилось практически поровну, при этом доля неопределившихся оказалась относительно высокой. Люди, принципиально отрицающие прививки, оказались в меньшинстве.
55% опрошенных либо уверенно отказываются от вакцинации, либо сомневаются в ней. Среди категорически отказывающихся, сомневающихся и колеблющихся — молодежь 18-24 лет и люди старше 55 лет. Принципиальных «антипрививочников» — меньшинство среди тех, кто не намерен делать прививку от коронавируса (11%). О невозможности вакцинироваться по медицинским показаниям сообщает 13%. Переболели и имеют антитела 17% респондентов.
По результатам опросов можно выделить три группы мотивов отказа от вакцинации. Наиболее распространен страх перед побочными эффектами и долгосрочными последствиями прививки. На втором месте — недоверие к эффективности вакцины, особенно на фоне распространения нового штамма. на третьем — те, кто не считает прививку необходимостью, поскольку не боятся заболеть.
При этом по мере того, как в окружении растет доля привитых, общая тревожность снижается. В частности, среди тех, в чьем окружении вакцинировано уже большинство, только 15% не верит в эффективность прививки. Среди тех, кто вакцинировался, 84% готовы рекомендовать сделать прививку своим знакомым.
Примечательно, что мотив социальной ответственности не доминирует, но отчётливо выражен — 15% тех, кто собирается привиться, говорят о важности получения коллективного иммунитета. 17% привитых сделали это по просьбе работодателя.