Социологи: почему россияне не хотят прививаться

По результатам опросов можно выделить три группы мотивов отказа от вакцинации. Наиболее распространен страх перед побочными эффектами и долгосрочными последствиями прививки. На втором месте — недоверие к эффективности вакцины, особенно на фоне распространения нового штамма. на третьем — те, кто не считает прививку необходимостью, поскольку не боятся заболеть.