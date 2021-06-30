Место силы – уникальный ЖК в центре столицы

Но так сложилось, что в последние годы застройка здесь практически не велась и к продаже предлагались квартиры старого жилого фонда. Проходные дворы, тёмные подъезды, не удобные планировки и устаревшие коммуникации, а при таких данных сложно представить себе высокий уровень комфорта. Но ситуация меняется на наших глазах: один из ведущих застройщиков Республики строит жилой комплекс нового поколения. Именно здесь группа компаний «Первый Трест» возводит дома бизнес-класса Grand&Grand.
«Первый Трест» позиционирует свой новый проект как дом в центре событий. Уникальность района, где строится Grand&Grand, заключается в его историческом наследии и близости к самым популярным местам столицы.
Жильцы Grand&Grand смогут в выходные дни гулять по историческому центру города. Достаточно дойти до Ленина — одной из старейших улиц столицы, где располагаются исторические памятники Уфы. Прогулявший можно зайти в одно из уютных заведений на лёгкий ланч, а потом отправиться в один из парков, находящихся поблизости. Вариантов маршрутов для пеших прогулок огромное множество, каждый раз вы можете посещать новые локации.
Место для его строительства выбрано неслучайно: это пограничная зона сразу двух центров – исторического и географического, благодаря чему его жильцам будут доступны завораживающие виды из окна, высокая транспортная доступность и развитая инфраструктура. Жизнь в центре буквально кипит – здесь расположены офисы крупнейших фирм, главные ВУЗы республики, театры и кинотеатры, множество различных кафе и ресторанов. К тому же центр – это один из самых красивых районов Уфы, рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
И с этим сложно не согласиться, в непосредственной близости находятся 4 торговых центра, продуктовый гипермаркет и строительный рынок, парк и 2 сквера для прогулок, кафе и рестораны для деловых и дружеских встреч, 2 фитнесс-центра для тренировок, 9 детских садов, 2 лицея, гимназия и полилингвальная школа для образования ваших детей.
Жилой комплекс Grand&Grand станет новой доминантой престижного района. 33 этажа и почти 100 метров в высоту секции А обеспечат владельцев квартир на последних этажах впечатляющими видами на панораму города. А выразительная архитектура комплекса и симбиоз металла и стекла будут актуальными даже спустя десятилетия, делая делает внешний вид зданий современным, дорогим и элегантным.
ГК «Первый Трест» поставила себе задачу cтроить здания, которые будут выглядеть актуально «всегда», поэтому использует «вечные» материалы: кирпич, стекло, металл. Для реализации проекта Grand&Grand были выбраны композитные панели цвета «Благородная медь», с технологией рулонного анодирования, которая прекрасно подчёркивает красоту металла, создавая «живую» поверхность. Игра цвета, роскошная текстура, переливы – эти характеристики, как нельзя лучше характеризуют выбранные нами фасады, отметили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Выбор материала тут не случаен. Надо отметить, что алюминий не теряет своих эстетических показателей более 100 лет. Подтверждение этому — небоскребы на Манхэттене, элементы которых сделаны из этого материала. Например, знаменитый Empire State Building, который по сей день привлекает своей красотой, даже несмотря на 90 лет прошедших со дня открытия.
Кроме удобного расположения и завораживающего внешнего вида нужно отметить и тщательно продуманную квартирографию. По информации на сайте застройщика в комплексе доступны как просторные четырехкомнатные квартиры для больших семей, так и квартиры-студии для тех, кто только начинает самостоятельную жизнь. Широкий выбор планировок в ЖК Grand&Grand может порадовать самого искушенного покупателя, ведь планировочные решения имеют несколько вариантов даже в рамках одного типа квартиры. Почти во всех квартирах предусмотрена возможность индивидуальной планировки, которая позволит жителям комплекса организовать жилое пространство так, как они мечтают.
Строительство ведётся активными темпами, на сегодняшний день секция А уже на уровне 10 этажа, а в секции Б возведены все 20 этажей. Следить за ходом строительства удобно в режиме онлайн на сайте застройщика.
Также важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ» и покупка квартиры в ЖК Grand&Grand безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием счетов эскроу являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на счетах эскроу, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом.
Узнать подробности о жилом комплексе Grand&Grand вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 и в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50-летия Октября, 15 к. 1.