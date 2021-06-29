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Posted 29 июня 2021, 05:02

Published 29 июня 2021, 05:02

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

«Говорящие и абсурдные образы»: группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Тень на стене»

29 июня 2021, 05:02
Фото: Скриншот с видео
Группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Тень на стене». Видео длится восемь минут, оно наполнено мрачными образами современных реалий.

В частности, в клипе можно увидеть траурную процессию плоского телевизора и образы представителей силовиков. Также в клипе человек с монетами вместо глаз подписывает особый документ, в котором написано «Запретить». Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступает путником.

По словам режиссера клипа Тимофея Жалнина, клип наполнен «говорящими и абсурдными образами». Также режиссер упомянул, что песня и клип оказались для него очень личными.

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#Новости#Карина Мамаева#Общество
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