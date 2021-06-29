«Говорящие и абсурдные образы»: группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Тень на стене»

В частности, в клипе можно увидеть траурную процессию плоского телевизора и образы представителей силовиков. Также в клипе человек с монетами вместо глаз подписывает особый документ, в котором написано «Запретить». Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступает путником.