«Говорящие и абсурдные образы»: группа «ДДТ» выпустила клип на песню «Тень на стене»

Posted 29 июня 2021, 05:02
Published 29 июня 2021, 05:02
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В частности, в клипе можно увидеть траурную процессию плоского телевизора и образы представителей силовиков. Также в клипе человек с монетами вместо глаз подписывает особый документ, в котором написано «Запретить». Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук выступает путником.
По словам режиссера клипа Тимофея Жалнина, клип наполнен «говорящими и абсурдными образами». Также режиссер упомянул, что песня и клип оказались для него очень личными.