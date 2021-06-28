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Posted 28 июня 2021, 11:23

Published 28 июня 2021, 11:23

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

В одном из поселков Башкирии столбик термометра дошел до +42 градусов

28 июня 2021, 11:23
В поселке Енгалышево Чишминского района жара достигла своего пикового уровня. Местные жители сфотографировали уличный термометр и поделились кадром в социальных сетях.

Градусник показывает +42 градуса, когда как по данным Башгидрометцентра максимальное значение не должно было превышать +34 градусов тепла.

Синоптики считают, что жара в Башкирии точно продлится на следующей неделе. По данным сайта Gismeteo.ru, жаркая погода с дневной температурой до +30… +35 градусов продлится в Башкирии еще, как минимум, полмесяца. Затем возможно небольшое похолодание до +24…+26 градусов.

#Карина Мамаева#Общество#Новости
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