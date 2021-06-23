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Posted 23 июня 2021, 13:12

Published 23 июня 2021, 13:12

Modified 25 декабря 2024, 05:42

Updated 25 декабря 2024, 05:42

В России продлевают стимулирующие выплаты для медработников

В России продлевают стимулирующие выплаты для медработников

23 июня 2021, 13:12
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По словам президента, на эти цели уже направлено более 350 млрд рублей.

Специальные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поздравление Владимира Путина в адрес медработников с их профессиональным праздником.

По словам главы государства, всего специальные выплаты получили почти 1,2 млн работников здравоохранения.

— На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены, — сказал Владимир Путин.

Напомним, 3 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд руб. на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса.

Кроме того, правительство выделит свыше 4,6 млрд руб. на осуществление единовременных страховых выплат работавшим с пациентами с COVID-19 медицинским работникам в случае их смерти или получения инвалидности из-за вируса.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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