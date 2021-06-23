В России продлевают стимулирующие выплаты для медработников

Posted 23 июня 2021, 13:12
Published 23 июня 2021, 13:12
Modified 25 декабря 2024, 05:42
Updated 25 декабря 2024, 05:42
Специальные выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, будут продолжены. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на поздравление Владимира Путина в адрес медработников с их профессиональным праздником.
По словам главы государства, всего специальные выплаты получили почти 1,2 млн работников здравоохранения.
— На эти цели уже направлено более 350 млрд рублей. И хочу сегодня особо отметить: эти выплаты будут продолжены, — сказал Владимир Путин.
Напомним, 3 мая премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд руб. на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса.
Кроме того, правительство выделит свыше 4,6 млрд руб. на осуществление единовременных страховых выплат работавшим с пациентами с COVID-19 медицинским работникам в случае их смерти или получения инвалидности из-за вируса.