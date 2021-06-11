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Миссия – записать ребенка в лагерь: инструкция, список лагерей, ограничения

11 июня 2021, 05:35
Фото: rebenok16.ru
У родителей тоже есть шанс на каникулы. Отдых для детей и отдых от детей. Как организовать этот процесс? Подробная инструкция в нашем материале.

  • Список лагерей.
  • Как записать ребенка в лагерь?
  • Кто может подать заявку на путевку в лагерь через Госуслуги?
  • Когда нужно подать заявление?
  • Сколько будет стоить летний отдых?
  • Сколько лагерей и смен можно указать в заявлении?
  • Пошаговая инструкция заполнения заявки на путевку в лагерь
  • Когда выдают путевки в детский лагерь?
  • Возможные причины отказа

В 2021 году детские оздоровительные лагеря открыли двери, работать во время пандемии им разрешили, но с оговоркой. Ограничения гласят, что заполняемость любых лагерей не должна превышать 75%. Под требование попадают как пришкольные, так и загородные лагеря. Пандемия внесла и другие коррективы в организованный летний отдых для детей – заявку на путевку теперь можно подать онлайн. Где, как и кому?

Список лагерей

Безопасность превыше всего. Выбирать детский лагерь стоит из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, который публикует Министерство образования и науки Республики Башкортостан. В нем содержится информация по всем действующим лагерям в республике. Список загородных учреждений, доступных для записи на портале на 2021 содержит 70 пунктов. На сайте ГИС «Учет детей и подростков республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления также есть контакты координаторов оздоровительной работы по районам Уфы и Башкирии. Но выбор родителей и опекунов не ограничивается лишь Башкирией, доступна вся Россия, Крым, также как и детский отдых за рубежом, однако записаться туда на указанном портале не получится.

Министерство образования и науки республики Башкортостан 9 июня опубликовало на своем сайте Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Республики Башкортостан. Он включает в себя загородные стационарные лагеря, лагеря неполного дня, пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха, профильные и палаточные лагеря. Всего в республике этим летом будут работать 2390 детских оздоровительных организаций и примут они около 320 000 мальчиков и девочек.

Кто может подать заявку на путевку в лагерь через Госуслуги?

Подать заявление на путевку в один из выбранных детских лагерей может любой россиянин. а значит и житель Башкирии. Причем сделать это может как сам ребенок, так и родитель или другой законный представитель ребенка. В случае если подавать заявление будет взрослый, потребуются документы, подтверждающие права взрослого представлять ребенка – таковы требования. Из прочих необходимых условий лишь регистрация на портале Госуслуг.

Когда нужно подать заявление

Заявления на летний отдых для детей можно было подать с апреля, но сделать это можно и сейчас. Жители Башкирии могут подать заявление и минуя портал Госуслуг. Сделать это можно на указанном выше сайте ГИС «Учет детей и подростков республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления». На сайте можно записаться в любой из действующих в Башкирии в сезон лето 2021 лагерей. Также на сайте можно найти контакты координаторов по районам Уфы и республики. Напротив каждого лагеря для детей есть указатель наличия заездов.

В начале сезона глава республики Радий Хабиров отметил, что благодаря детскому туристическому кэшбэку спрос на путевки значительно увеличился. По этой программе родители могут вернуть до 80% стоимости путевки в детский лагерь. Однако у родителей еще есть возможность отправить ребенка на отдых, так как не все брони выкупаются, нередко возникают форс-мажорные обстоятельства, которые освобождают путевку для припозднившихся родителей.

Фото: elets-adm.ru

Сколько будет стоить детский отдых?

Программа летнего кэшбэка существенно снизит стоимость путевок для родителей. так в Башкирии предусмотрена система частичной оплаты стоимости путевки в загородные стационарные лагеря любых форм собственности в размере 70% от средней установленной в республике стоимости путевки. Средняя цена за отдых в летних лагерях полного пребывания составляет 902,4 рубля в сутки и соответственно 18950 рублей за смену в 21 день. Данную стоимость рекомендует межведомственная комиссия по вопросам отдыха детей и их оздоровления. Однако цены могут отличаться. Ниже мы расскажем и о том, что у некоторых категорий детей есть возможность бесплатно записать ребенка в лагерь.

Льгота предоставляется всем родителям и опекунам, которые зарегистрировались на сайте, который предоставляет не только список лагерей, но и собственно льготу. Помимо регистрации взрослому понадобится обратиться в отдел образования по месту проживания ребенка, для того, чтобы подтвердить заявку.

Некоторые категории детей могут отдохнуть в летних лагерях бесплатно. Первоочередное право на бесплатные путевки за детьми из многодетных малоимущих семей, в которых проживают от трех несовершеннолетних. Кроме малоимущих многодетных такое право есть у:

  • детей-инвалидов, способных к самообсуживанию
  • детей-жертв вооруженных и межнациональных конфликтов
  • детей-жертв экологических и техногенных катастроф, а также стихийных бедствий
  • детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев
  • воспитанников организаций социального обслуживания
  • детей-жертв насилия
  • детей в социально-опасном положении
  • воспитанников специализированных учреждений, которые нуждаются в социальной реабилитации
  • детей без попечения родителей и находящихся под опекой

Список подпадающих под эту категорию детей лучше все же уточнить у органов социальной защиты.

Сколько лагерей и смен можно указать в заявлении?

Важное замечание – родителям, у которых несколько детей в возрасте, подходящем для отдыха в летних лагерях (школьный возраст 7-15 лет) , на каждого из них нужно подавать отдельное заявление.

Выбрав понравившиеся лагеря из реестра можно подавать само заявление. Подать их можно в несколько учреждений, но их количество не должно превышать трех. Придется выбирать – три заявки в разные лагеря, либо же три заявки на все смены в одном детском учреждении. Пожелания будут учитываться при наличии свободных путевок. В том случае, если подойдут сразу несколько вариантов снова придется выбирать лишь один.

Как найти услугу в каталоге Госуслуг

Если регистрация на портале пройдена, дело за малым. В графе «Услуги» необходимо найти категорию «Образование». Следующая необходимая строка «Предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей». Тут и начинается оформление для пионерских лагерей. На сайте откроется форма заявления, которую нужно заполнить, а также при необходимости прикрепить отсканированные копии документов, которые потребуются.

Пошаговая инструкция заполнения заявки на путевку в лагерь

  • Наверху страницы, в правой её части находится кнопка «Получить услугу»
  • Нужно нажать кнопку и выбрать свой населенный пункт.
  • Следующий шаг – определение типа льготы, которая полагается родителю либо опекуну при оплате
  • Теперь заявителю доступен список пионерских лагерей, в одном из которых нужно выбрать смену.
  • Далее требуется заполнить информацию о учреждении, в котором учится ребенок
  • Вносятся данные на самого заявителя и ребенка.
  • Указывается льгота
  • Необходимо предоставить контактную информацию и другие запрашиваемые данные

Осталось выбрать удобный способ информирования о результатах рассмотрения заявления:

  • лично;
  • электронная почта;
  • письмом;
  • смс.

Заранее необходимо позаботиться о копиях всех необходимых документов. Подойдут сканы в формате PDF или же фотографии в хорошем разрешении

Осталось отправить заявление и документы нажатием кнопки «Подать заявление».

Когда заявление пройдет регистрацию, в личном кабинете сайта появится уведомление, а также push-уведомление или смс-сообщение с уникальным кодом. Сохраните его.

В течении пяти рабочих дней после регистрации заявителю необходимо предоставить оригиналы документов в учреждение, в ведомстве которого находится организация летнего отдыха детей.

Когда выдают путевки в детский лагерь?

Распределение путевок начинается еще весной, с апреля по май. Но мы уже писали, что брони снимаются. Тем более лишь в конце мая был обнародован туристический кэшбэк, который здорово простимулировал спрос на отдых в пионерских лагерях. Также срок может быть указан на сайте Госуслуги. Но уточнять, когда можно будет получить путевку на руки лучше у того ведомства, которое уполномочено её выдавать, для льготных категорий детей все уточнения может дать местная соцзащита.

Возможные причины отказа

Рекомендуем внимательно изучить список причин, по которым заявителям могут отказать в предоставлении путевки. Предупрежден значит вооружен. Заявителям, которые исключат перечисленные причины путевка фактически обеспечена:

  • обращение не родителей или законных представителей;
  • ребенок не достиг школьного возраста (6,5 лет) или же перерос его (достиг совершеннолетия);
  • необходимость постоянного ухода и сопровождения для детей-инвалидов;
  • нехватка документов или неполное указание сведений в заявлении;

Самым неприятным моментом может стать отказ по уже принятому заявлению и поводом для него станут:

  • совершеннолетие ребенка;
  • неявка за путевкой за пять дней до начала заезда;
  • отсутствие мест;
  • нет подтверждения оплаты.
#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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