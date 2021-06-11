Миссия – записать ребенка в лагерь: инструкция, список лагерей, ограничения

Безопасность превыше всего. Выбирать детский лагерь стоит из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, который публикует Министерство образования и науки Республики Башкортостан. В нем содержится информация по всем действующим лагерям в республике. Список загородных учреждений, доступных для записи на портале на 2021 содержит 70 пунктов. На сайте ГИС «Учет детей и подростков республики Башкортостан, нуждающихся и пользующихся услугами отдыха и оздоровления также есть контакты координаторов оздоровительной работы по районам Уфы и Башкирии. Но выбор родителей и опекунов не ограничивается лишь Башкирией, доступна вся Россия, Крым, также как и детский отдых за рубежом, однако записаться туда на указанном портале не получится.