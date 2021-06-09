Лидер КПРФ в Башкирии заявил о нарушениях БашРТС и коррумпированности Госкомтарифа

Депутаты выяснили также, что в 2020 году размер коммерческих затрат ООО «БашРТС» составил 381 млн рублей, а их рост в прошлом году достиг 9,2%. Также в прошлом году управленческие расходы ООО «БашРТС» (заработная плата руководителей компании, затраты на их обслуживание, включающие содержание их персональных автомобилей, содержание офисов руководства) выросли на 15,8% и составили 551 млн рублей. Только на содержание автотранспорта в Москве для топ-менеджмента ООО «БашРТС» тратятся миллионы рублей, хотя в Москве БГК не оказывает услуги по теплоснабжению.