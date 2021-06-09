Лидер КПРФ в Башкирии заявил о нарушениях БашРТС и коррумпированности Госкомтарифа

Posted 9 июня 2021, 06:47
Published 9 июня 2021, 06:47
Modified 17 октября 2022, 20:45
Updated 17 октября 2022, 20:45
Расследование установило, что необоснованный рост платежей населения за отопление, которое стало поводом для неоднократных акций протеста в Башкирии, является результатом масштабных нарушений федеральных правил коммерческого учета тепловой энергии и режима теплоснабжения многоквартирных домов, а также бездействия властей.
В центре критики оказалось ООО «БашРТС», которое является дочерней компанией ООО «Башкирская генерирующая компания» (БГК), как монополиста на рынке производства тепловой энергии. По данным депутатского расследования, производство тепловой энергии для монополии стало высокодоходным бизнесом.
Доля доходов от реализации тепловой энергии в выручке ООО «Башкирская генерирующая компания» в прошлом году составила около 29%, и БГК получает 20 копеек валовой прибыли с каждого рубля, затраченного на производство тепловой энергии. При этом за последние 10 лет тарифы на отопление для населения в Башкирии увеличились в 3,1 раза.
После реорганизации ОАО «Башкирэнерго» с 2012 года «БашРТС», как и «Башкирская генерирующая компания», входят в состав ПАО «Интер РАО» - одного из крупнейших энергетических холдингов России и Европы. Резкий рост тарифов начался в 2014 году.
Как следует из депутатского расследования, если в 2013 году выручка компании была 6,3 млрд рублей, то в 2015 году она уже превысила 13,6 млрд рублей. Таким образом фактическая прибыль оказалась в два раза выше, чем прибыль, определенная в утвержденных тарифах. Но это не повлияло на снижение тарифов.
Отсутствует доступ к документам, на основании которых установлены тарифы. Госкомтариф республики отказывается предоставлять указанную информацию даже по депутатским запросам. Это дает нам основания подозревать данный регулирующий орган в коррумпированности, подчеркнул Юнир Кутлугужин.
По его мнению, отсутствие должного контроля, кулуарное принятие решений при утверждении тарифов на теплоснабжение в республики, позволяют монополистам чувствовать себя вольготно. Иначе как объяснить, что ООО «БашРТС», получая тепловую энергию от ООО «Башкирская генерирующая компания» по цене 762 рубля за Гкал, позволяет себе отпускать его населению по 2198,98 рублей?
Для сравнения: в Татарстане органы власти утвердили затраты условного топлива на Гкал 147,92 кг, а норматив потерь тепла – на уровне 11%. Среднеотпускные тарифы на тепловую энергию для населения в Республике Татарстан – 1805,34 руб./Гкал, а тариф БашРТС – 2198,98 руб./Гкал, что на 22% выше чем в Татарстане.
Депутаты выяснили также, что в 2020 году размер коммерческих затрат ООО «БашРТС» составил 381 млн рублей, а их рост в прошлом году достиг 9,2%. Также в прошлом году управленческие расходы ООО «БашРТС» (заработная плата руководителей компании, затраты на их обслуживание, включающие содержание их персональных автомобилей, содержание офисов руководства) выросли на 15,8% и составили 551 млн рублей. Только на содержание автотранспорта в Москве для топ-менеджмента ООО «БашРТС» тратятся миллионы рублей, хотя в Москве БГК не оказывает услуги по теплоснабжению.
По итогам нашего расследования, главной причиной необоснованного опережающего роста цен на теплоснабжение является вывод активов «Башкирэнерго» из республиканской собственности, после которого возможности влияния республиканской власти на ценовую политику в региональной теплоэнергетике значительно снизились, выразил мнение участников расследования Юнир Кутлугужин.
Более подробные итоги депутатского расследования будут опубликованы позднее.