Отзывы о прививке от коронавируса Спутник-V

Необходимо ли предварительное тестирование перед вакцинацией? Возможное наличие собственных антител у тех, кто уже перенес коронавирус не гарантирует того, что человеку удастся избежать повторного заражения. Тем более, что после перенесенного заболевания уровень антител достаточно быстро снижается и его уже недостаточно для защиты от вируса. Если же на момент вакцинации в организме уже проходит инкубационный период заболевания, или же его активная фаза в легкой форме, вреда организму не будет, наоборот, введение вакцины поможет человеку эффективнее бороться с вирусом и значительно снизит риск возможных осложнений.