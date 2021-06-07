Отзывы о прививке от коронавируса Спутник-V

Posted 7 июня 2021, 08:18
Published 7 июня 2021, 08:18
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
Медицинское сообщество рассматривает превентивные меры, а именно вакцинацию, как единственный действенный метод для предотвращения третьей волны пандемии коронавирусной инфекции. Споры об эффективности вакцин ведутся с их появления. Побуждать людей вакцинироваться можно по-разному. Но лучшее, что можно дать человеку это аргументы и выбор. Аргументы попробуем предоставить, а выбор – за вами.
Отзыв женщины. 30 лет. Перед прививкой сдавала тест на антитела и проходила осмотр у терапевта. Сразу после введения первого компонента чувствовала себя хорошо, ближе к вечеру возник озноб, температура тела поднялась до 38°. На протяжении ночи женщина ощущала ломоту в костях, боли в мышцах и сильную головную боль.Состояние стало улучшаться только спустя сутки, при этом в месте укола женщина отмечала незначительное покраснение и зуд. Второй этап вакцинации женщина перенесла значительно легче, и из симптомов наблюдала только повышение температуры, которое не вызывало дискомфорта. Прививка была перенесена легко.
Отзыв мужчины. 59 лет. Мужчина вакцинировался в числе первых и участвовал в исследовании вакцины Спутник. Испытуемый понимал, что может попасть в 25% людей, которые получат плацебо, а не прививку от коронавируса. После получения первого компонента испытывал боль в месте укола и ощущал некую рассеянность. Мужчина подозревал, что попал в группу с плацебо, и самостоятельно сдал анализ на наличие антител, который подтвердил наличие специфических антител. Отзыв содержит интересную подробность, за пол года по получения вакцины мужчина полностью исключил алкоголь.
В памятках для тех, кто прошел вакцинацию перечисляют часто встречающиеся побочные эффекты. Они схожи с симптомами гриппа и ОРВИ, то есть ломотой в теле, повышенной температурой и болью в мышцах, и отмечены у достаточно небольшого количества привитых, около 5%. 4 % респондентов отмечают реакции в месте укола, а именно покраснение, дискомфорт и зуд. Заложенность носа, першение в горле и насморк вакцинация вызвала лишь у полутора процентов привитых.
По официальным данным побочные эффекты от вакцины Спутник встречаются достаточно резко, причем реакции организма проявляются как после первого компонента вакцины, так и после завершающего этапа. Отзыв привитых можно свести к общему знаменателю – проявление симптомов и их выраженность не зависит от того, какой этап вакцинации уже пройден.
Реакция на вакцину говорит о том, что иммунитет среагировал. Хотя и отсутствие побочных действий ни в коем случае не говорит об отсутствии иммунного ответа. Прививка может вызвать запуск воспалительного процесса, проявления которого и считаются побочными эффектами, часть вакцинированных не отмечают никаких изменений в своем состоянии. Существенную разницу демонстрирует и титр антител после вакцинации, многое тут зависит от возраста, генетики и состояния организма.
Выше были названы некоторые причины, которые влияют на иммунный ответ организма на введение вакцины. Кроме образа жизни, состояния здоровья, наследственных факторов и вредных привычек нашлось место и поведенческим причинам. Врачи недаром постоянно говорят о важности полноценного сна и минимизации стрессов, ведь как показывают исследования именно эти факторы оказывают влияние на выработку организмом антител.
Здоровый сон, отсутствие стресса и хорошее настроение благотворно влияют на иммунную систему. Научно доказано, что позитивный настрой и положительные эмоции, полученные в день вакцинации влияли на показатели выработки антител. Неизвестно каким образом это выяснили в Университете Бирмингема, но такие данные у них имеются. Отметим лишь что данные исследования проводились среди пожилых людей. Но хорошее настроение точно не помешает, ни при каких обстоятельствах.
Говоря о побочных эффектах нельзя забывать о противопоказаниях, ведь прививка в некоторых случаях может быть страшнее чем сам коронавирус. Среди заявленных показаний указаны:
Существует и список заболеваний, при которых вакцинация допустима, но проводится с особой осторожностью. Среди этих диагнозов:
Необходимо ли предварительное тестирование перед вакцинацией? Возможное наличие собственных антител у тех, кто уже перенес коронавирус не гарантирует того, что человеку удастся избежать повторного заражения. Тем более, что после перенесенного заболевания уровень антител достаточно быстро снижается и его уже недостаточно для защиты от вируса. Если же на момент вакцинации в организме уже проходит инкубационный период заболевания, или же его активная фаза в легкой форме, вреда организму не будет, наоборот, введение вакцины поможет человеку эффективнее бороться с вирусом и значительно снизит риск возможных осложнений.
Для того, чтобы снизить риск побочных эффектов и осложнений необходимо:
После вакцинации не мочите место инъекции, избегайте посещения бань, саун и бассейнов. Рекомендуется избегать употребления алкоголя и не заниматься тяжелыми физическими активностями.