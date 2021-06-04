Шнуров, шаржи, шурале. Как молодой художник из Башкирии стал знаменитым на весь мир

Забавно, но первое мое знакомство из-за картины было собственно со Шнуровым. В 2015 году, когда я только переехал в Питер у меня был такой наивный план по завоеванию столицы. Я написал портрет Шнурова, он увидел его и даже подписался на меня. Долго искал в сети его менеджера, но так и не нашел. Я думал, что в Инстаграм он точно мне не ответит, но рискнул. Я написал ему, рассказал о том что мне нравится его творчество и сказал, что хочу передать картину. Он назначил мне встречу в клубе Надежда. Когда я приехал туда, Шнурова там не было, пол часа я ждал его и начал уже подумывать, что это такая тонкая шутка, про то, что он дал мне надежду. Когда я уже собирался уходить Шнуров пришел, принял мою картину, показал студию звукозаписи, мы немного потусовались, но дружить тогда мы не начали. Зато я сделал для себя тогда важные выводы — не рисовать из корыстных побуждений.