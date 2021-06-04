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Posted 4 июня 2021, 12:58

Published 4 июня 2021, 12:58

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Путин отметил вхождение Башкирии в пятерку лучших регионов с инвестпотенциалом

4 июня 2021, 12:58
Президент России Владимир Путин отметил вхождение Башкирии в Топ-5 национального рейтинга инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив.

Путин ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поблагодарил регионы страны, которые продолжили работать над улучшением делового климата, несмотря на сложнейшие условия эпидемии коронавируса.

— Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и ХМАО. Хорошую динамику показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области. Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды, — заявил президент России на ПМЭФ.

Глава республики Радий Хабиров отметил, что регион добился успеха благодаря открытому диалогу с бизнесом. Он также добавил, что сам лично контролирует реализацию инвестпроектов. По словам главы региона, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 100,9%.

Напомним, в 2020 году Башкирия занимала в национальном рейтинге инвестиционного климата 9 место, а в 2018 – 16-е.

#Александра Константинова#Общество#Новости
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