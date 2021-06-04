Путин отметил вхождение Башкирии в пятерку лучших регионов с инвестпотенциалом

Posted 4 июня 2021, 12:58
Published 4 июня 2021, 12:58
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
Путин ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума поблагодарил регионы страны, которые продолжили работать над улучшением делового климата, несмотря на сложнейшие условия эпидемии коронавируса.
— Такие регионы заслуженно получили высокие оценки национального рейтинга инвестиционного климата. Так, в десятку лучших вошли Башкортостан, Нижегородская область и ХМАО. Хорошую динамику показали Самарская, Сахалинская и Челябинская области. Мы будем системно помогать регионам в улучшении деловой среды, — заявил президент России на ПМЭФ.
Глава республики Радий Хабиров отметил, что регион добился успеха благодаря открытому диалогу с бизнесом. Он также добавил, что сам лично контролирует реализацию инвестпроектов. По словам главы региона, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 100,9%.
Напомним, в 2020 году Башкирия занимала в национальном рейтинге инвестиционного климата 9 место, а в 2018 – 16-е.