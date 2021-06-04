Путин отметил вхождение Башкирии в пятерку лучших регионов с инвестпотенциалом

Глава республики Радий Хабиров отметил, что регион добился успеха благодаря открытому диалогу с бизнесом. Он также добавил, что сам лично контролирует реализацию инвестпроектов. По словам главы региона, объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составил 100,9%.