Колеса для пешеходов: как Уфа влюбилась в самокаты и почему это нравится не всем

Кажется, что около десятка аварий за два месяца — это немного для города, где в среднем в день происходит по 10 ДТП и гибнет по человеку, а то и больше. Но есть нюанс: в текущей редакции российских ПДД водители электросамокатов, а также гироскутеров и других «индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге» не входят в отдельную категорию участников дорожного движения. То есть фактически это пешеходы, которые просто двигаются в четыре раза быстрее обычного. Поэтому как ДТП регистрируются лишь те случаи, когда зафиксировано столкновение автомобиля и электросамоката. Если электросамокат сбил пешехода, фактически это означает, что пешеход сбил пешехода, а это гражданско-правовые отношения, и вынести их в отдельную статистику пока проблематично.