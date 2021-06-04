Колеса для пешеходов: как Уфа влюбилась в самокаты и почему это нравится не всем

Posted 4 июня 2021, 07:58
Published 4 июня 2021, 07:58
Modified 17 октября 2022, 20:42
Updated 17 октября 2022, 20:42
К началу лета в Уфе работают три компании по прокату электросамокатов, общее число таких средств передвижения, согласно данным ГИБДД по РБ, составляет около 2 тыс. (для сравнения в Казани их около 2,1 тыс.).
Казалось бы, какие могут быть проблемы с самокатами, но пользователи стали настойчиво забывать ключевые правила. Так, на самокатах с электродвигателем запрещено ездить несовершеннолетним, их нельзя использовать пьяным, на них нельзя выезжать на проезжую часть или передвигаться вдвоем. Майские рейды в Уфе показали, что эти простые правила не соблюдаются: за три дня около сотни человек были оштрафованы за нарушения, причем большинство из них были младше 18 лет.
Нарушения правил, как и в случае с другими транспортными средствами, чреваты авариями и травмами, в том числе — с летальными исходами. Так, за апрель–май 2021 года на территории Уфы зарегистрировано 8 ДТП с участием электросамокатов. В числе причин — внезапный выезд на проезжую часть или движение по проезжей части. Штраф за такое нарушение — 500 руб.
Кажется, что около десятка аварий за два месяца — это немного для города, где в среднем в день происходит по 10 ДТП и гибнет по человеку, а то и больше. Но есть нюанс: в текущей редакции российских ПДД водители электросамокатов, а также гироскутеров и других «индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге» не входят в отдельную категорию участников дорожного движения. То есть фактически это пешеходы, которые просто двигаются в четыре раза быстрее обычного. Поэтому как ДТП регистрируются лишь те случаи, когда зафиксировано столкновение автомобиля и электросамоката. Если электросамокат сбил пешехода, фактически это означает, что пешеход сбил пешехода, а это гражданско-правовые отношения, и вынести их в отдельную статистику пока проблематично.
Самокатам нужен закон
По мнению советника Главы РБ по вопросам развития общественных пространств Ольги Сарапуловой, развитие подобного транспорта хорошо скажется на экологии за счет уменьшения использования автомобилей, но проблема в том, что сейчас он никак не контролируется:
— С появлением этих электроустройств <…> повысилась и травмоопасность, в том числе для других участников движения. Поэтому нужно вводить регулирование, какой-то регламент, иначе хорошая инициатива может привести к не совсем желаемым последствиям.
Председатель Госсобрания — Курултая РБ Константин Толкачев поручил проанализировать законодательство, регулирующее порядок использования электросамокатов и ответственность тех, кто ими управляет:
— Фактически самокат превратился в полноценное транспортное средство. Размеры электросамокатов становятся все внушительнее, а скорость все больше. Ими без ограничения пользуются все желающие. Ничто не ограничивает и желающих встать за руль в нетрезвом состоянии. Все это в совокупности создает серьезную угрозу для всех участников дорожного движения, в том числе пешеходов.
Власти считают, что решить озвученную проблему можно только на уровне коррекции законодательства. По словам транспортных экспертов, правовой статус электросамокаты не получили, хотя регламентирующие поправки в ПДД РФ были подготовлены еще осенью 2019 года, так и не став полноценным законом.
В Госсобрании отметили, что в Уфе нет инфраструктуры для электросамокатов, а поскольку ее создание потребует много денег и времени, нужно ввести определенные ограничения. Так, ГИБДД по РБ предложило снизить максимально возможную скорость сдаваемых в аренду электросамокатов с 25 до 10 км/час, пустив их исключительно по велодорожкам и спецзонам. Пока это лишь планы, сложно сказать, когда они будут реализованы.
Если традиционно оглядываться на соседей, то в Татарстане уже сложилась практика, когда пользователей электросамокатов наказывают как водителей транспортных средств. Кроме того, в Казани ввели специальные зоны ограничения скорости: на некоторых территориях скорость самоката автоматически снижается до определенного показателя. Плюс есть ряд территорий, где движение на самокатах полностью запрещено, причем в региональном отделении ГИБДД считают, что их должно быть больше.
Если смотреть чуть дальше, то универсальных правил по использованию электросамокатов и других подобных средств передвижения не существует, но каждая страна выбирает собственный вариант. Например, в Китае электросамокатам запретили ездить по автодорогам и по тротуарам, для них организованы отдельные полосы. В Германии разрешено ездить по велосипедным полосам и дорожкам, на проезжей части — только при условии скоростного режима, наличии определенного оборудования и страхования гражданской ответственности. Во Франции в дорожный кодекс введено специальный термин, разрешено ездить по автодорогам, по тротуарам — запрещено, возраст использования начинается с 12 лет. В Бразилии электросамокаты используют только люди старше 18 лет: по велодорожкам или по автодорогам, где установлено ограничение скорости до 40 км/ч.
Вопрос к инфраструктуре
Начальник отделения по пропаганде отдела ГИБДД УМВД России по Уфе Альбина Кадикова, комментируя проблемы с электросамокатами в Уфе, уточняет, что в столице Башкирии «ширина многих тротуаров при строительстве принята по минимальным требованиям нормативных документов, а в некоторых местах тротуары отсутствуют вовсе», что фактически делает тротуары недостаточным пространством для электросамокатов. При этом для них не хватает места и на велодорожках, которые организованы в Уфе в большинстве случаев в случайных местах — только там, где можно было «отрезать» кусок тротуара:
— При отсутствии указанной инфраструктуры, ориентируясь на ширину тротуара и другие факторы, движение пешеходов не будет безопасным. <…> Адаптировать улично-дорожную сеть для индивидуальных средств передвижения возможно либо специальной выделенной полосой для владельцев самокатов и других «средств мобильности», либо качественным асфальтом на тротуарах, увеличив его ширину.
Увеличение тротуаров — случай беспрецедентный для Уфы, поскольку здесь расширение проезжей части происходит зачастую именно за счет тротуаров. Справедливости ради, и велодорожки тоже сделаны за счет тротуаров, об этой проблеме еще Варламов писал. При этом как таковых велодорожек в городе не хватает для адекватного передвижения как на великах, так и на других средствах мобильности.
Экс-велоактивист Уфы, а ныне сотрудник одной из шеринговых компаний Раиль Габдуллин подчеркнул, что велодорожки в городе все еще требуют комплексного подхода:
— Велодорожки в Уфе появились в 2011 году — одни из первых в стране. Мягко говоря, тогда было не очевидно, будет ли вообще кто-то ими пользоваться. Поэтому о выделении средств на строительство велодорожек речи быть не могло и решили пойти по простому пути — просто нарисовать их на тротуаре. Когда стало понятно, что они популярны, то уже и начали строить — например, на Сельско-Богородской и еще кое-где. Позднее их начали сразу закладывать в проекты, как на новой бетонной набережной.
Раиль добавил, что нет ничего постояннее временного, поэтому на Проспекте Октября — главной улице города — велодорожки так и остались нарисованными краской.
— Это не устраивает никого: ни пешеходов, ни велосипедистов. Но строить все еще никто ничего не хочет. Хотя еще в 2014 году был разработан нормальный, профессиональный проект Большого Уфимского ВелоКольца, по которому хотели построить хорошие отдельные велодорожки, соединяющие все районы города. Предполагалось, что проект будет реализовываться по частям при каждом дорожном ремонте. На проектирование было выделено 30 млн рублей, проектом занималось бюро «Генпроект», которым в то время руководил Олег Байдин. Мы вместе с ним ездили по городу, намечали трек, осматривали топографические карты. Но этот проект благополучно лежит, с каждым годом все меньше соответствуя реальности и теряя шансы на реализацию.
Добавим, что, по данным мэрии, в Уфе с 2013 года действует муниципальная подпрограмма «Развитие велоинфраструктуры», в рамках которой — и в соответствии с разработанным проектом — ежегодно проводятся работы по устройству велодорожек. Это, по словам представителей мэрии, позволит связать все велодорожки города в единую сеть.
Эпилог с продолжением
В Мосгордуме готовят законопроект, разработанный вместе с МВД и министерством транспорта РФ, который, наконец, должен определить статус водителей электросамокатов.
Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предложили в числе прочего добавить на электросамокаты номерные знаки, ограничить скорость с учетом возраста водителя, ввести обязательное страхование, а сами устройства — отнести к числу источников повышенной опасности.
3 июня Следственный комитет провел обыски у сервисов проката электросамокатов в Петербурге в рамках нескольких уголовных дел, возбужденных в связи с наездами клиентов сервисов на пешеходов. Также в ведомстве указали, что в последнее время участились случаи травмирования из-за «агрессивной езды» на электросамокатах.