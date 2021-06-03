Роспотребнадзор Башкирии не выявил отклонений в качестве воздуха в Уфе

Ранее Башгидрометцентр сообщал, что в Уфе со 2 мая наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, из-за которых накапливаются вредные вещества от выбросов. В сочетании с выхлопными газами они приводят к ухудшению качества воздуха. При этом вероятными источником распространения запаха являются объекты из северной части города.