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Posted 3 июня 2021, 12:54

Published 3 июня 2021, 12:54

Modified 25 декабря, 05:42

Updated 25 декабря, 05:42

Роспотребнадзор Башкирии не выявил отклонений в качестве воздуха в Уфе

3 июня 2021, 12:54
Уфимцы жалуются на неприятный запах в городе. В связи с этим управление Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проводит ежедневный мониторинг качества воздуха в различных частях Уфы.

По данным ведомства, пробы, отобранные 2 июня, соответствуют гигиеническим нормативам. Ночью 3 июня также проведен забор атмосферного воздуха. Пробы находятся в работе.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в случае превышения ПДК вредных веществ в воздухе, информация передается в Минэкологии Башкирии и Южно-Уральское межрегиональное управление РПН для выявления источника загрязнения.

Мониторинг качества атмосферного воздуха в Уфе продолжается.

Напомним, жалобы на запах в столице Башкирии начались в конце мая, а 1 июня по этому поводу поступило 92 обращения. Вчера, 2 мая, в службу «112» вновь поступили сообщения от жителей Октябрьского, Кировского и Орджоникидзевского районов.

Ранее Башгидрометцентр сообщал, что в Уфе со 2 мая наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, из-за которых накапливаются вредные вещества от выбросов. В сочетании с выхлопными газами они приводят к ухудшению качества воздуха. При этом вероятными источником распространения запаха являются объекты из северной части города.

#Анна Кононова#Город#Новости#Башкирия#Уфа#Загрязнение воздуха
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