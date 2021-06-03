Роспотребнадзор Башкирии не выявил отклонений в качестве воздуха в Уфе

Posted 3 июня 2021, 12:54
Published 3 июня 2021, 12:54
Modified 25 декабря, 05:42
Updated 25 декабря, 05:42
По данным ведомства, пробы, отобранные 2 июня, соответствуют гигиеническим нормативам. Ночью 3 июня также проведен забор атмосферного воздуха. Пробы находятся в работе.
В Роспотребнадзоре пояснили, что в случае превышения ПДК вредных веществ в воздухе, информация передается в Минэкологии Башкирии и Южно-Уральское межрегиональное управление РПН для выявления источника загрязнения.
Мониторинг качества атмосферного воздуха в Уфе продолжается.
Напомним, жалобы на запах в столице Башкирии начались в конце мая, а 1 июня по этому поводу поступило 92 обращения. Вчера, 2 мая, в службу «112» вновь поступили сообщения от жителей Октябрьского, Кировского и Орджоникидзевского районов.
Ранее Башгидрометцентр сообщал, что в Уфе со 2 мая наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, из-за которых накапливаются вредные вещества от выбросов. В сочетании с выхлопными газами они приводят к ухудшению качества воздуха. При этом вероятными источником распространения запаха являются объекты из северной части города.