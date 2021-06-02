Прием заявлений на выплату детских пособий начнется с 15 июля

Posted 2 июня 2021, 13:15
Published 2 июня 2021, 13:15
Modified 17 октября 2022, 20:40
Updated 17 октября 2022, 20:40
Прием заявлений на выплаты в 10 тыс. руб. на детей школьного возраста планируется начать с 15 июля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.
По ее словам, пособия будут выделены на 19,5 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом предполагается, что выплаты начнутся в августе текущего года и продолжатся вплоть до конца года.
Татьяна Голикова также заявила, что более 228 тыс. россиянок в текущем году получат пособия по беременности. По ее словам, эта цифра в 2022-м и последующих годах практически удвоится. Также в грядущие три года планируется на эти цели направить почти 55 млрд рублей из федерального бюджета.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми. Закон предусматривает, что с 1 июля текущего года устанавливается ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящихся в трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат составит в среднем 6350 руб. в месяц.
В 2021 году на выплаты на детей от трех до семи лет будет выделено 321,5 млрд руб., в 2022 году — 339,5 млрд руб., в 2023 году — 341,7 млрд руб. В ближайшие три года на выплаты выделят более 1 трлн руб.