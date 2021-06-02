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Posted 2 июня 2021, 13:15

Published 2 июня 2021, 13:15

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Прием заявлений на выплату детских пособий начнется с 15 июля

Прием заявлений на выплату детских пособий начнется с 15 июля

2 июня 2021, 13:15
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Выплаты начнутся в августе текущего года и продолжатся вплоть до конца года.

Прием заявлений на выплаты в 10 тыс. руб. на детей школьного возраста планируется начать с 15 июля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

По ее словам, пособия будут выделены на 19,5 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет. При этом предполагается, что выплаты начнутся в августе текущего года и продолжатся вплоть до конца года.

Татьяна Голикова также заявила, что более 228 тыс. россиянок в текущем году получат пособия по беременности. По ее словам, эта цифра в 2022-м и последующих годах практически удвоится. Также в грядущие три года планируется на эти цели направить почти 55 млрд рублей из федерального бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий меры поддержки семей с детьми. Закон предусматривает, что с 1 июля текущего года устанавливается ежемесячное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящихся в трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат составит в среднем 6350 руб. в месяц.

В 2021 году на выплаты на детей от трех до семи лет будет выделено 321,5 млрд руб., в 2022 году — 339,5 млрд руб., в 2023 году — 341,7 млрд руб. В ближайшие три года на выплаты выделят более 1 трлн руб.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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