Прием заявлений на выплату детских пособий начнется с 15 июля

Татьяна Голикова также заявила, что более 228 тыс. россиянок в текущем году получат пособия по беременности. По ее словам, эта цифра в 2022-м и последующих годах практически удвоится. Также в грядущие три года планируется на эти цели направить почти 55 млрд рублей из федерального бюджета.