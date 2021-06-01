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Posted 1 июня 2021, 15:33

Published 1 июня 2021, 15:33

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал

Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал

1 июня 2021, 15:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Инициативу предлагается включить в нацпроект «Демография».

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии Сергей Рыбальченко предложил ввести федеральный многодетный отцовский капитал в размере 639,4 тыс. руб., а также снизить возраст выхода на пенсию для многодетных отцов. Об этом сообщает РИА Новости.

Предложения по единой системе поддержки российских семей с детьми вошли в новый федеральный проект «Многодетная страна», который хотят включить в нацпроект «Демография». Соответствующее письмо направлено вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

В рамках данной инициативы предлагается ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье, а также расширить направления использования капитала. На каждого ребенка в многодетной семье до его совершеннолетия планируется выплачивать ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей.

Также общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов. Среди инициатив фигурирует разработка и введение системы семейного налогообложения: налоговая ставка должна понижаться с увеличением числа детей в семье и в зависимости от числа работающих членов семьи. Семья с пятью детьми не должна платить налогов вообще.

Помимо этого, в Общественной палате считают, что для детей из многодетных семей необходимо обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования на условиях целевого контракта.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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