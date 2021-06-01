Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал

Также общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов. Среди инициатив фигурирует разработка и введение системы семейного налогообложения: налоговая ставка должна понижаться с увеличением числа детей в семье и в зависимости от числа работающих членов семьи. Семья с пятью детьми не должна платить налогов вообще.