В Пенсионном фонде России напомнили о пособии для пенсионеров

Не увеличивается выплата и у инвалидов 1 группы, поскольку данная категория уже получает фиксированную выплату в двойном размере в связи с состоянием здоровья. Получателям пенсии по случаю потери кормильца тоже не положена удвоенная фиксированная выплата. Но при достижении 80 лет они имеют право обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с учетом удвоения фиксированной выплаты и перейти на нее, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца.