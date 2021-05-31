В Пенсионном фонде России напомнили о пособии для пенсионеров

Posted 31 мая 2021, 05:24
Published 31 мая 2021, 05:24
Modified 17 октября 2022, 20:39
Updated 17 октября 2022, 20:39
В Пенсионном фонде России напомнили, что некоторые граждане могут претендовать на прибавку к пенсии. Прежде всего, речь идет о гражданах, достигших 80-летнего возраста. Об этом сообщает «Российская газета».
Напомним, до 80 лет размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6 тыс. руб. После достижения 80 лет эта сумма удваивается до 12 тыс. руб.
Эти деньги граждане начинают получать, начиная со следующего месяца после дня рождения. При этом производится доплата за те дни предыдущего месяца, в котором получателю страховой пенсии по старости исполнилось 80 лет. Так, если пенсионеру исполнилось 80 лет 10 мая, то в июне за 21 день мая будет доплата.
В ПФР пояснили, что фиксированная выплата — это гарантированная выплата к страховой пенсии. Ее размер не зависит от ранее уплаченных страховых взносов. Отметим, что на увеличенные выплаты могут претендовать только те пенсионеры, которые являются получателями страховой пенсии по старости. Если же человек получает социальную пенсию (при отсутствии соответствующего стажа), то доплата ему не положена.
Не увеличивается выплата и у инвалидов 1 группы, поскольку данная категория уже получает фиксированную выплату в двойном размере в связи с состоянием здоровья. Получателям пенсии по случаю потери кормильца тоже не положена удвоенная фиксированная выплата. Но при достижении 80 лет они имеют право обратиться за перерасчетом своей страховой пенсии с учетом удвоения фиксированной выплаты и перейти на нее, если ее размер окажется больше получаемой пенсии по случаю потери кормильца.