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Posted 31 мая 2021, 05:44

Published 31 мая 2021, 05:44

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Радий Хабиров сообщил о новом месте для проведения совещаний

31 мая 2021, 05:44
В столице Башкирии в июне строится открытие Центра управления республикой. Глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве дал ряд поручений в отношении нового ведомства.

По его словам, за короткое время в республике появляется материальная база, которая сосредоточит все всю аналитику. Радий Хабиров заявил, что теперь совещания будут проходит там, в новом здании ЦУРа.

Наши ВКС мы решили перенести туда. Пусть не только плохое будет. Чтобы мы смогли на [реку] Белую смотреть раз в неделю, сказал глава Башкирии.

Он также добавил, что такого Центра управления республикой нет нигде, поэтому теперь важно создать не только материальную базу, но и наладить внутреннюю работу.

Напомним, строительство ЦУРа началось осенью 2020 года. На возведение здания из бюджета Башкирии было выделено 540 миллионов рублей. При этом контракт был заключен без конкурсных процедур Республиканским управлением капитального строительства.

Позже ФАС Башкирии на основании данных ФСБ возбудило дело по факту строительства здания Центра управления республикой. Надзорные органы обнаружили там нарушение антимонопольного законодательства, а именно, ограничение доступа на рынок.

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#Анна Кононова#Политика#Новости#Башкирия#Уфа
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