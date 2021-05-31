Красный день календаря: в Башкирии коммунисты устроили детские праздники к 1 июня

- Эти детские мероприятия не имеют отношения к политике. Мы проводим их уже второй год на личные средства для детишек, живущих рядом. Было бы неплохо, если бы такие праздники проводили и другие депутаты, чиновники и предприниматели. Такие мероприятия не требуют гигантских вложений, но зато дают потрясающий эффект, дети учатся общаться, дружить, получают море радости, - подчеркнул Юнир Кутлугужин.