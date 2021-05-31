Красный день календаря: в Башкирии коммунисты устроили детские праздники к 1 июня

Так, первый секретарь Башкирского рескома КПРФ Юнир Кутлугужин и его соратники сделали подарки для детей в своих микрорайонах за собственный счет.
В минувшую субботу, 29 мая, утром развернулся веселый праздник на улице Отечественной в поселке Нагаево под Уфой. Главными героями праздника стали проживающие в поселке дети, для них устроил праздник лидер башкирских коммунистов Юнир Кутлугужин, который проживает здесь же.
На праздник приехали также его внуки в возрасте от семи месяцев до 12 лет вместе с родителями и от души повеселились вместе со всеми.
Ребят развлекали аниматоры-пираты, устроившие для них отличные состязания и игры. Дети перетягивали канат, прокладывали маршрут по морскому компасу, и даже постреляли из пушки.
Финалом мероприятия стала пенная дискотека со стрельбой из водных пистолетов. В итоге остались довольны и дети, и их родители.
Как выяснилось, такие же праздники у себя по месту жительства проводят и другие коммунисты: Ильгам Галин – в Нефтекамске, Игорь Семёнов – в Салавате, Лия Хафизова – в Иглинском районе.
- Такие праздники в честь Международного дня защиты детей проводят у себя по месту жительства наши однопартийцы – депутаты Госдумы РФ. Мы тоже решили последовать их примеру. Результатом довольны, главное – нравится детям, а ведь они не умеют обманывать, - рассказал Юнир Кутлугужин.
Этими мероприятиями праздничные мероприятия не ограничатся. 1 июня активисты КПРФ собирают юных пионеров в доме-музее В.И.Ленина, чтобы пообщаться с ними, а потом устроить развлекательную программу.
- Эти детские мероприятия не имеют отношения к политике. Мы проводим их уже второй год на личные средства для детишек, живущих рядом. Было бы неплохо, если бы такие праздники проводили и другие депутаты, чиновники и предприниматели. Такие мероприятия не требуют гигантских вложений, но зато дают потрясающий эффект, дети учатся общаться, дружить, получают море радости, - подчеркнул Юнир Кутлугужин.