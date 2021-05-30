В Уфе полумарафон «ЗаБег.РФ» пробежали более 2 тысяч человек

— Здорово, что в свой выходной все — от самых юных, до самых возрастных любителей бега, не сидят дома, а подтверждают известную фразу: движение — жизнь! Все они молодцы и все сегодня победители! — поделилась впечатлениями депутат Госдумы РФ Рима Баталова.