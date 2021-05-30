В Уфе полумарафон «ЗаБег.РФ» пробежали более 2 тысяч человек

30 мая в Уфе в четвертый раз прошел полумарафон «ЗаБег.РФ». По данным пресс-службы уфимской мэрии, в нем приняли участие более 2 тыс. человек.
Участники полумарафона могли на выбор преодолеть одну из выбранных дистанций по центральным улицам Уфы — 21,1 км, 10 км или 5 км. Для детей организаторы приготовили километровую трассу, которую они бежали вместе с родителями.
Полумарафон в этот день прошел в 86 городах страны. По словам мэра Уфа Сергея Грекова, пробежавшего 10-километровую дистанцию, в полумарафоне сегодня участвовало около 150 тыс. человек по всей России.
Каждый участник получил стартовый пакет с футболкой и сувенирами от партнеров, а на финише — медаль.
— Здорово, что в свой выходной все — от самых юных, до самых возрастных любителей бега, не сидят дома, а подтверждают известную фразу: движение — жизнь! Все они молодцы и все сегодня победители! — поделилась впечатлениями депутат Госдумы РФ Рима Баталова.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
Напомним, полумарафон «ЗаБег.РФ» впервые прошел 21 мая 2017 года в 10 городах России. Одна из особенностей полумарафона — синхронный старт, действующий для всех участников, независимо от города.