В Екатеринбурге неизвестный расстреливал прохожих с балкона. Главное

Posted 30 мая 2021, 18:05
Published 30 мая 2021, 18:05
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Вечером 30 мая в Екатеринбурге неизвестный стрелял по людям с балкона жилого дома по ул. Бородина (микрорайон Химмаш). В результате стрельбы пострадали девочка и сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
По словам Валерия Горелых, после сообщения о выстрелах на место прибыла группа немедленного реагирования, территорию оцепили. Выяснилось, что один из жильцов дома открыл стрельбу из окна, в результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, в настоящее время им оказывается медицинская помощь. Жителей дома, откуда велась стрельба, эвакуировали.
По данным Минздрава Свердловской области, пострадавший мужчина находится в состоянии средней тяжести в травматологической больнице № 36, пуля попала ему в ногу. Девочка в крайне тяжелом состоянии госпитализирована в детскую городскую клиническую больницу № 9, E1.ru уточняет, что пуля попала ей под селезенку.
ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона, сообщает, что неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. По данным E1.ru, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции МВД, ныне находящийся на пенсии, из охотничьего ружья «Сайга», зарегистрированного на него. Ссылаясь на собственные источники, издание уточняет, что перед стрельбой мужчина отправлял своим знакомым сообщения с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».
Около 22.30 местного времени стрелок был задержан живым.
Следком Свердловской области возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ и статье 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)