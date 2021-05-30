В Екатеринбурге неизвестный расстреливал прохожих с балкона. Главное

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона, сообщает, что неизвестный произвел не менее 10 выстрелов. По данным E1.ru, стрельбу открыл бывший сотрудник полиции МВД, ныне находящийся на пенсии, из охотничьего ружья «Сайга», зарегистрированного на него. Ссылаясь на собственные источники, издание уточняет, что перед стрельбой мужчина отправлял своим знакомым сообщения с текстом «надоела жизнь, сегодня умру и всех постреляю».