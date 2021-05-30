В Башкирии подросток спас младших братьев из горящего дома

Пожар в двухэтажном доме по ул. Луговой в п. Алексеевка (Уфимский район) произошел еще 23 мая, но подробности пресс-служба МЧС по РБ опубликовала только сейчас.
По данным ведомства, на момент пожара в доме находились только три несовершеннолетних мальчика 14, 9 и 4 лет. Их мать уехала к стоматологу с острой зубной болью. Девятилетний Богдан (болен аутизмом, не говорит и не разбирает речь) ушел на второй этаж в ванную, старший Герман и младший Егор остались смотреть телевизор на первом этаже.
Через некоторое время Герман услышал шум с верхнего этажа и решил узнать, что случилось. Когда он увидел, что второй этаж заволокло черным дымом, то вбежал в ванную и помог Богдану выбраться. Вместе они спустились на первый этаж, где их ждал Егор. Герман вывел обоих братьев из дома, сообщил соседям о пожаре и вызвал пожарных.
Пострадавших в результате пожара не было.
Главное управление МЧС России по РБ будет ходатайствовать о поощрении Германа.