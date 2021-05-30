В Башкирии подросток спас младших братьев из горящего дома

Через некоторое время Герман услышал шум с верхнего этажа и решил узнать, что случилось. Когда он увидел, что второй этаж заволокло черным дымом, то вбежал в ванную и помог Богдану выбраться. Вместе они спустились на первый этаж, где их ждал Егор. Герман вывел обоих братьев из дома, сообщил соседям о пожаре и вызвал пожарных.