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В Башкирии ожидаются дожди, грозы и похолодание

30 мая 2021, 01:00
Фото: 1MediaInvest
Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды в республике на ближайшие дни.

Сегодня прогнозируются кратковременные дожди, в отдельных районах республики возможны грозы и град. Ветер юго-западный с переходом на северный умеренный, местами порывы до сильного. Столбик термометра достигнет отметки +24...29 градусов.

В понедельник, 31 мая, местами ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер северо-восточный умеренный, днём местами сильный. Температура воздуха ночью составит +5...+10 градусов, по югу 15 градусов, днём - повысится до +15...+20 градусов, по югу до +28 градусов.

1 июня местами возможен небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +6...+11 градусов, местами понизится до +1 градуса, днём потеплеет до +17...+22 градусов.

#Новости#Александра Константинова#Общество
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