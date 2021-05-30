В Башкирии опрокинулась иномарка: один пассажир погиб, ребенок госпитализирован

29 мая около четырех часов дня в Зианчуринском районе Башкирии на 2 км автодороги Новопетровка-Башкирская Ургинка произошло ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
Kia Rio под управлением 67-летнего жителя Татарстана опрокинулась в кювет. В результате аварии погибла супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сиденье. Пенсионеры также везли с собой в гости в Зилаирский район свою 15-летнюю внучку — она госпитализирована с переломом позвоночника.
Водитель с травмами также находится в больнице. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.