В Башкирии опрокинулась иномарка: один пассажир погиб, ребенок госпитализирован

Kia Rio под управлением 67-летнего жителя Татарстана опрокинулась в кювет. В результате аварии погибла супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сиденье. Пенсионеры также везли с собой в гости в Зилаирский район свою 15-летнюю внучку — она госпитализирована с переломом позвоночника.