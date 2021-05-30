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В Башкирии опрокинулась иномарка: один пассажир погиб, ребенок госпитализирован

30 мая 2021, 05:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Выжившие госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

29 мая около четырех часов дня в Зианчуринском районе Башкирии на 2 км автодороги Новопетровка-Башкирская Ургинка произошло ДТП. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

Kia Rio под управлением 67-летнего жителя Татарстана опрокинулась в кювет. В результате аварии погибла супруга водителя, находившаяся на переднем пассажирском сиденье. Пенсионеры также везли с собой в гости в Зилаирский район свою 15-летнюю внучку — она госпитализирована с переломом позвоночника.

Фото: Динар Гильмутдинов / facebook

Водитель с травмами также находится в больнице. Возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.

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#Новости#Смертельное ДТП#ДТП#Андрей Королев#Происшествия
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