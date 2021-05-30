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В Башкирии к 2022 году будет работать 10 зарядок для электрокаров

30 мая 2021, 13:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Стоимость таких зарядных комплексов для республики почти на 100 тыс. руб. меньше, чем для Москвы.

29 мая один из первых зарядных комплексом для электромобилей открылся в Чишминском районе. Он находится на парковочной площадке кемпинга «Чишмы-М5» вдоль федеральной трассы М-5 «Самара–Уфа–Челябинск».

Универсальные зарядные комплексы подходят для всех типов электромобилей. Мощность таких комплексов — 22 киловатта, автомобиль премиум класса заряжается от такой колонки за 4 часа. Его установкой в регионе занимается ООО «Энергия+.Башкортостан». По словам директора компании Равиля Гатина, один комплекс в среднем в Москве стоит около 356 тыс. руб., в Башкирии их поставляют за 248 тыс. руб. вместе с подключением, настройкой, двухлетним обслуживанием и гарантией.

Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев подчеркнул, что зарядные колонки для электромобилей — один из элементов концепции развития придорожного сервиса на территории региона в 2020–2024 гг. Такие зарядки уже установлены в Нефтекамске и Бижбулякском районе. До конца года комплексы будут установлены в 10 районах Башкирии.

#Новости#Андрей Королев#Общество
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