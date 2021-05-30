В Башкирии к 2022 году будет работать 10 зарядок для электрокаров

Универсальные зарядные комплексы подходят для всех типов электромобилей. Мощность таких комплексов — 22 киловатта, автомобиль премиум класса заряжается от такой колонки за 4 часа. Его установкой в регионе занимается ООО «Энергия+.Башкортостан». По словам директора компании Равиля Гатина, один комплекс в среднем в Москве стоит около 356 тыс. руб., в Башкирии их поставляют за 248 тыс. руб. вместе с подключением, настройкой, двухлетним обслуживанием и гарантией.