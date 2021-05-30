Сколько стоит бесплатная медицина в России?

На государственном уровне сейчас предлагают уходить от той конкуренции в этой сфере: система здравоохранения вновь концентрируется в руках бюджетных учреждений, а частников потихоньку отключают от системы ОМС. Эксперты считают одним из выходов дать возможность пациенту с полисом ОМС выбирать ту лечебную организацию, где он хочет лечиться самостоятельно, а также разрешить софинансирование. С учетом того, что 35% всех расходов на здравоохранение в стране с «бесплатной» медициной оплачивают сами люди, то дополнительная медпомощи за собственный счёт новинкой не станет. Может, еще и сэкономить выйдет. Государство не слишком щедро на медицину.