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Posted 30 мая 2021, 06:01

Published 30 мая 2021, 06:01

Modified 17 октября 2022, 20:40

Updated 17 октября 2022, 20:40

Сколько стоит бесплатная медицина в России?

Сколько стоит бесплатная медицина в России?

30 мая 2021, 06:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Проблемы «бесплатной» медицинской помощи в России год от года не меняются, а с пандемией они только заострились.

Система здравоохранения в стране нуждается в перезагрузке, но при этом эксперты считают, что при любом из кардинальных способов перекраивания системы страна может остаться вообще без доступного здравоохранения. Вечный вопрос: что делать?

На государственном уровне сейчас предлагают уходить от той конкуренции в этой сфере: система здравоохранения вновь концентрируется в руках бюджетных учреждений, а частников потихоньку отключают от системы ОМС. Эксперты считают одним из выходов дать возможность пациенту с полисом ОМС выбирать ту лечебную организацию, где он хочет лечиться самостоятельно, а также разрешить софинансирование. С учетом того, что 35% всех расходов на здравоохранение в стране с «бесплатной» медициной оплачивают сами люди, то дополнительная медпомощи за собственный счёт новинкой не станет. Может, еще и сэкономить выйдет. Государство не слишком щедро на медицину.

Первый проректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Николай Прохоренко отмечает, что общие затраты на здравоохранение в стране составляют около 5% от ВВП, государственные — около 3%. При этом в США этот показатель составляет 18%, а «молодые члены Евросоюза» (Польша, Венгрия, Словакия) тратят около 6-7%:

— Мы ровно в два раза недофинансируем за счет государства. Но зато у нас в два, в три и более раз больше трат из кармана.

Эксперты предлагают решить проблему путем ликвидации многоканальной системы финансирования — все деньги должны идти через Фонд ОМС. Правда, тогда возникает проблема со страховыми медицинскими организациями, которые распределяют средства ФОМС непосредственно в медучреждения. При этом средства для конкуренции в этой сфере есть, но они до сих пор не реализованы.

Подробнее — в исследовании «Новых известий».

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
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