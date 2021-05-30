Радий Хабиров: «В воскресенье все мужчины должны быть дома»

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях небольшое видео, в котором рассказал, как предпочитает проводит последний день недели.
Как выяснилось, по воскресеньям Радий Хабиров готовит плов, это традиционное для воскресенья блюдо в семье главы республики. По его словам, мужчина должен любить и уметь готовить — это огромное удовольствие.
— Для меня нет лучшей похвалы, чем когда дети говорят: «Папа, приготовь плов!» — и потом оставляют пустые тарелки. Поэтому надо учиться готовить. Воскресенье — семейный день. В воскресенье за столом собирается вся семья, подвести итоги недели и просто друг на друга посмотреть. В воскресенье все мужчины должны быть дома. Заметьте, и я сегодня дома.
В завершение ролика глава республики пожелал всем мира, добра и научиться готовить.