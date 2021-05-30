Радий Хабиров: «В воскресенье все мужчины должны быть дома»

— Для меня нет лучшей похвалы, чем когда дети говорят: «Папа, приготовь плов!» — и потом оставляют пустые тарелки. Поэтому надо учиться готовить. Воскресенье — семейный день. В воскресенье за столом собирается вся семья, подвести итоги недели и просто друг на друга посмотреть. В воскресенье все мужчины должны быть дома. Заметьте, и я сегодня дома.