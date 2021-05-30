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Радий Хабиров: «В воскресенье все мужчины должны быть дома»

30 мая 2021, 14:49
Фото: Радий Хабиров // ВКонтакте
Глава республики рассказал, как проводит выходной день.

Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал в соцсетях небольшое видео, в котором рассказал, как предпочитает проводит последний день недели.

Как выяснилось, по воскресеньям Радий Хабиров готовит плов, это традиционное для воскресенья блюдо в семье главы республики. По его словам, мужчина должен любить и уметь готовить — это огромное удовольствие.

— Для меня нет лучшей похвалы, чем когда дети говорят: «Папа, приготовь плов!» — и потом оставляют пустые тарелки. Поэтому надо учиться готовить. Воскресенье — семейный день. В воскресенье за столом собирается вся семья, подвести итоги недели и просто друг на друга посмотреть. В воскресенье все мужчины должны быть дома. Заметьте, и я сегодня дома.

В завершение ролика глава республики пожелал всем мира, добра и научиться готовить.

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