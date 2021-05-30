Эксперты: коронавирус как печальная закономерность

Математик Андрей Злобин, комментируя популярную дискуссию о происхождении коронавируса, подчеркивает, что вирус так или иначе на это не обращает внимания и продолжает распространяться по планете, выдавая все более опасные штаммы.
— Заверения, что в России заболеваемость вышла на плато, как-то мало утешают. Слишком длинным оно выглядит, это «плато». А в последнее время все чаще начинают звучать предположения о начале третьей волны заболеваемости. Единственной панацеей выглядит массовая вакцинация, но и она затягивается.
Математик подчеркивает, что даже если существует некий разработчик коронавируса, он не может не понимать, что его знания конечны.
Эксперт приводит пример из публикации 1924 года А. Л. Чижевский, в которой ученый доказывает связь эпидемий, пандемий холеры и чумы с периодами максимального пятнообразования на Солнце. К слову, начало пандемии коронавируса пришлось на годы минимальной солнечной активности и, согласно статистике, это свидетельствует не в пользу его естественного происхождения. При этом ближайшие годы число пятен на Солнце будет увеличиваться и уже через несколько лет достигнет максимума.
Напомним, в Башкирии продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Неделю назад в республику поступили первые 2340 доз вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова.