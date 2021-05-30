Эксперты: коронавирус как печальная закономерность

Эксперт приводит пример из публикации 1924 года А. Л. Чижевский, в которой ученый доказывает связь эпидемий, пандемий холеры и чумы с периодами максимального пятнообразования на Солнце. К слову, начало пандемии коронавируса пришлось на годы минимальной солнечной активности и, согласно статистике, это свидетельствует не в пользу его естественного происхождения. При этом ближайшие годы число пятен на Солнце будет увеличиваться и уже через несколько лет достигнет максимума.