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Эксперты: коронавирус как печальная закономерность

30 мая 2021, 05:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Даже если коронавирус обладает искусственным происхождением, он продолжает распространяться по всей планете.

Математик Андрей Злобин, комментируя популярную дискуссию о происхождении коронавируса, подчеркивает, что вирус так или иначе на это не обращает внимания и продолжает распространяться по планете, выдавая все более опасные штаммы.

— Заверения, что в России заболеваемость вышла на плато, как-то мало утешают. Слишком длинным оно выглядит, это «плато». А в последнее время все чаще начинают звучать предположения о начале третьей волны заболеваемости. Единственной панацеей выглядит массовая вакцинация, но и она затягивается.

Математик подчеркивает, что даже если существует некий разработчик коронавируса, он не может не понимать, что его знания конечны.

Эксперт приводит пример из публикации 1924 года А. Л. Чижевский, в которой ученый доказывает связь эпидемий, пандемий холеры и чумы с периодами максимального пятнообразования на Солнце. К слову, начало пандемии коронавируса пришлось на годы минимальной солнечной активности и, согласно статистике, это свидетельствует не в пользу его естественного происхождения. При этом ближайшие годы число пятен на Солнце будет увеличиваться и уже через несколько лет достигнет максимума.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, в Башкирии продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Неделю назад в республику поступили первые 2340 доз вакцины «КовиВак» Центра имени Чумакова.

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#Новости#Здравоохранение#Андрей Королев#Общество
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