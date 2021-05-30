Дорогу к шихану Юрактау отремонтируют за 30 млн рублей

В результате электронного аукциона был определен подрядчик для ремонта участка автодороги Янгискаин — Мраково — Юрактау — дом отдыха «Шихан» в Стерлитамакском районе. Это компания «Танып», которая предложила выполнить заказ за 30 млн руб. при начальной максимальной цене контракта 31,6 млн руб. Об этом сообщает РБК — Уфа.
Ремонт участка дороги будет проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», большая часть средств выделят из федерального бюджета.
В обязанности подрядчика входит ремонт 2,6 км дороги (16 — 19 км), который должен завершиться до 15 сентября текущего года.
ООО «Танып» основана в 2000 году. Учредителем и генеральным директором организации является Овик Нргеян. В 2020 году «Танып» участвовал в 55 государственных и муниципальных закупках и выиграл 32 тендера на общую сумму более 1,02 млрд руб. Выручка предприятия по итогам прошлого года составила 509,6 млн руб., чистая прибыль — 18,8 млн руб.