Дорогу к шихану Юрактау отремонтируют за 30 млн рублей

ООО «Танып» основана в 2000 году. Учредителем и генеральным директором организации является Овик Нргеян. В 2020 году «Танып» участвовал в 55 государственных и муниципальных закупках и выиграл 32 тендера на общую сумму более 1,02 млрд руб. Выручка предприятия по итогам прошлого года составила 509,6 млн руб., чистая прибыль — 18,8 млн руб.